Puro Deporte

La triple multa que le hicieron al bus que transportó a Alajuelense y lo que pasó después (video)

Lea con atención lo que ocurrió con el autobús que traslada a Liga Deportiva Alajuelense para que no le suceda lo mismo a usted

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Este es el momento en el que un inspector de parquímetros genera las tres boletas de multa al bus que transportó a Liga Deportiva Alajuelense.
Este es el momento en el que un inspector de parquímetros genera las tres boletas de multa al bus que transportó a Liga Deportiva Alajuelense. (Facebook José Alberto Montenegro/Facebook José Alberto Montenegro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseParquímetrosMulta por parquímetrosClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.