La triple multa que le hicieron al bus que transportó a Alajuelense y lo que pasó después (video)

Este es el momento en el que un inspector de parquímetros genera las tres boletas de multa al bus que transportó a Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense no solo se llevó los tres puntos del Estadio “Colleya” Fonseca, al derrotar (1-3) a Guadalupe, en el arranque de la quinta fecha del Torneo de Clausura 2026, porque antes de que empezara el partido, ocurrió una situación bastante peculiar y que se tradujo en tres multas.

El autobús que transportó a los rojinegros hasta ese recinto se estacionó afuera del reducto y el chofer omitió que debía pagar los tres espacios de parquímetro que estaba ocupando.

Un inspector que hacía su trabajo llegó y le hizo tres multas de ¢7.500 al autobús, correspondientes a esos tres espacios. Es decir, en total, la multa fue de ¢22.500.

“El autobús recibió una infracción. Sin embargo, es un tema que vemos junto con la empresa que nos da el servicio de transporte”, indicó la oficina de comunicación del campeón nacional.

Y este miércoles hay una novedad con respecto a esta situación que parece insólita, pero que es a lo que se expone cualquier conductor que se estacione en una zona de parquímetros y no pague, o que sí lo haga, pero se le venza el tiempo.

¿Qué es lo nuevo? Que la triple multa recibida por ese autobús de la empresa Tica Bus ya fue cancelada.

Así se constata al ingresar tanto a la aplicación Epark como al sitio web de la Municipalidad de Goicoechea, donde con la placa cualquiera puede revisar las multas por el impago de parquímetros.

En el caso de los parquímetros en Goicoechea, la tarifa del espacio es de ¢375 cada media hora; o de ¢750 cada hora.

Si el bus que llevó a la Liga lo hubiese pagado, se habría ahorrado bastante dinero, considerando que Alajuelense arribó al “Colleya” a eso de las 4:30 p. m., y que el cobro de parquímetros se efectúa de 7 a. m. a 7 p. m.

Para que usted no corra con la misma suerte, recuerde que cuando va a estacionarse, a través de la aplicación Epark puede activar los parquímetros que corresponden a las municipalidades de San José, San Carlos / Fortuna, Goicoechea, Puriscal, Atenas, Cartago, La Unión, Montes de Oca y Quepos.

Y que si usted paga más tiempo del que en realidad necesitó, cuando se va a ir, puede ingresar a la misma aplicación para guardar ese tiempo y usarlo después.

Ahí mismo puede verificar si tiene alguna multa pendiente, porque si no la cancela, con el paso del tiempo, el monto irá aumentando por intereses.

