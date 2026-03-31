La guerra se hace ‘presente’ en el partido de Costa Rica: Irán homenajeó a víctimas de bombardeos

La selección de Irán, que enfrenta en amistoso a la escuadra de Costa Rica, protagonizó un emotivo momento antes del inicio del partido.
La selección de Irán, que enfrenta en amistoso a la escuadra de Costa Rica, protagonizó un emotivo momento antes del inicio del partido.
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