La selección de Irán, que enfrenta en amistoso a la escuadra de Costa Rica, protagonizó un emotivo momento antes del inicio del partido.

Durante la entonación de los himnos nacionales, los jugadores iraníes se llevaron toda la atención al portar fotografías de personas afectadas por los bombardeos y la tensa situación geopolítica que atraviesa su país en medio del conflicto con Estados Unidos.

El encuentro se disputa en una cancha alterna del Mardan Sports Complex, escenario que fue modificado por la presencia del príncipe de Jordania, el presidente de la FIFA y altos jerarcas iraníes.

Al terminar el primer tiempo, la escuadra de Irán se da un paseo en la cancha, donde golea 4-0 a una Costa Rica que da mucha pena.