La frase demoledora de Rodolfo Villalobos en la noche más vergonzosa de la Selección de Costa Rica

El expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, lamentó que la Selección de Costa Rica quedara fuera del Mundial 2026.

Rodolfo Villalobos fue uno de los ticos que se marcharon del Estadio Nacional con cara de pocos amigos y con un nudo en la garganta, luego de ver cómo la Selección de Costa Rica consumó un terrible e histórico fracaso al quedar fuera del Mundial 2026.

El expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol o FCRF) salió del reducto conduciendo su vehículo. Tras cruzar el portón, el periodista José Alberto Montenegro, de Tigo Sports, lo abordó en una transmisión en vivo.

Fue en ese instante cuando el comunicador consiguió las únicas pocas y demoledoras palabras que el expresidente de la Federación ha dicho públicamente tras la eliminación.

De hecho, La Nación contactó a Rodolfo Villalobos este miércoles, pero no quiso referirse a este nocaut sufrido por el fútbol tico.

Así que lo único que se conoce fue lo que dijo en Tigo Sports la propia noche de la catástrofe. Ante la pregunta de cómo se sentía, manifestó: “Muy triste, muy triste, muy triste... Necesitábamos ir y Keylor (Navas), Kendall (Waston), Celso (Borges) y Joel (Campbell) no merecían retirarse así”.

Esta imagen de Celso Borges, Keylor Navas, Kendall Waston y Joel Campbell resulta muy dura para Rodolfo Villalobos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Como expresidente del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos manifestó sentir una profunda tristeza por no haber logrado el resultado.

“Esto va a ser muy duro para el país”, afirmó de manera contudente.

Ante eso, el periodista le repreguntó: ¿Cuánto impacta esto al país? “Muchísimo, véalo”, respondió, mientras que en las afueras del Estadio Nacional ya se veía todo desolado.

La última consulta fue sobre las repercusiones económicas y dijo: “Son más de $100 millones, pero bueno, hay que seguir adelante”.

Finalmente, Rodolfo Villalobos admitió que no quería profundizar en lo sucedido, y que prefería dejarlo para después.