Puro Deporte

La frase demoledora de Rodolfo Villalobos en la noche más vergonzosa de la Selección de Costa Rica

El expresidente de la Fedefútbol fue breve pero contundente, luego de que la Selección de Costa Rica quedó fuera del Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
MATERIAL EXCLUSIVO DE REVISTA DOMINICAL. 19/05/2025, San José, Grupo Nación, entrevista con Rodolfo Villalobos expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol.
El expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, lamentó que la Selección de Costa Rica quedara fuera del Mundial 2026. (Jose Cordero/Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección de Costa RicaRodolfo VillalobosMundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.