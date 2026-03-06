La encerrona de Amarini Villatoro tras perder con Alajuelense le sale cara a Cartaginés

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Amarini Villatoro recibió una sanción por lo ocurrido después del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés.

Lo que se sospechaba después del triunfo de Liga Deportiva Alajuelense ante Cartaginés se confirmó una vez que el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol o FCRF) dio a conocer las sanciones de la jornada 10 del Torneo de Clausura 2026.

Concluido ese encuentro, Amarini Villatoro protagonizó una situación pocas veces vista en el campeonato nacional. El técnico guatemalteco se excedió en el tiempo que duró su charla a los jugadores brumosos luego de la derrota en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La encerrona parecía interminable y hasta el comisario de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), Erick Mora, fue a buscarlo.

Pero el técnico de Cartaginés no salía e incumplió con las directrices establecidas en el reglamento para las conferencias de prensa que se realizan minutos después de concluido un partido.

La situación obligó a alterar el protocolo habitual para que nadie se atrasara más, porque ya era tarde.

Esa fue la razón por la que el comisario del encuentro hizo una excepción a la regla y autorizó a los jugadores de Alajuelense para que brindaran declaraciones en zona mixta antes de que se abriera la puerta del camerino de visitante en la Catedral, donde se encontraban todos los integrantes de Cartaginés.

Ante lo que pasó, la decisión del Tribunal Disciplinario fue dictar una multa de ¢400.000, de conformidad con el artículo 57 BIS inciso 11) al ser la primera vez en la temporada que no cumple con lo establecido en el Reglamento de Comunicación y Prensa en todo lo relacionado a la conferencia de prensa post partido.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.