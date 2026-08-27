La Cueva de Saprissa ruge en todo Tibás: esta es la razón

El Estadio Ricardo Saprissa cumple 54 años de haberse inaugurado. Fue el 27 de agosto de 1972 cuando se jugó el primer partido en este escenario.

Saprissa juega esta noche y ruge la Cueva del Monstruo. Pese a que los morados saltarán a la cancha fuera del país, en el partido contra Olimpia de Honduras, el reducto saprissista se hace sentir en todo Tibás.

Hasta la Municipalidad de Tibás tuvo presente al Estadio Ricardo Saprissa, ya que la Cueva cumple 54 años de haber sido inaugurada.

“Un 27 de agosto, pero del año 1972, se inauguró el Estadio Ricardo Saprissa, en San Juan de Tibás. Y aunque el Deportivo Saprissa es de Costa Rica, la Cueva está en nuestro cantón y para nosotros es un orgullo”, escribió la Municipalidad de Tibás para festejar el cumpleaños de la casa de los morados.

Ese domingo de 1972 se jugó el primero de una serie de partidos de una cuadrangular internacional que contó con la participación del Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, Comunicaciones de Guatemala y Madureira de Brasil.

Saprissa enfrentó a Comunicaciones de Guatemala en un encuentro que finalizó 1-1. Peter Sandoval fue el anotador del primer gol en la historia del Estadio Ricardo Saprissa, al minuto 22. Apenas un minuto después, Eduardo “Flaco” Chavarría igualó el marcador para los morados por la vía del penal.

Ricardo Saprissa Aymá, en la inauguración del estadio que lleva su nombre en 1972. (Deportivo Saprissa/Deportivo Saprissa)

Saprissa ganó la cuadrangular tras vencer a Alajuelense 3-0, con goles de Asdrúbal ‘Yuba’ Paniagua, Odir Jacques y Jaime ‘Jimmy’ Grant. También venció a Madureira 2-1, con dianas de Odir Jacques y Francisco ‘Chico’ Hernández. Comunicaciones obtuvo el segundo puesto, Madureira se quedó con el tercero y el último lugar fue para Alajuelense.

En su estadio, Saprissa logró títulos históricos, como la culminación del hexacampeonato en 1977, así como la Copa Fraternidad Centroamericana, obtenida en su cancha en las ediciones de 1972 y 1973.

En el Clausura 2024, el cuadro tibaseño consiguió en su campo el último título que posee: la copa 40.

Hace cuatro años, en el campo morado ya se habían disputado más de 1.500 partidos.

El estadio ha sido y será casa de la Selección Nacional, que vuelve al campo morado el próximo mes. La Tricolor jugará sus partidos como local de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf 2026 en el Estadio Ricardo Saprissa.

La Selección recibe el 24 de setiembre a Curazao y el 4 de octubre a Haití, en la cancha tibaseña.

A lo largo de la historia, la Selección disputó en el Estadio Ricardo Saprissa un total de 56 encuentros internacionales de categoría A ante seleccionados de 24 países, provenientes de cinco distintas confederaciones.

En este escenario logró clasificarse dos veces a los Mundiales de Fútbol, en ruta a Corea y Japón 2002 y Alemania 2006. Ambos se alcanzaron frente a su similar de Estados Unidos, la primera vez al doblegarlo 2-0 en el 2001, con dos anotaciones de Rolando Fonseca; y la segunda por 3-0 en el 2005, con dos tantos de Carlos Hernández y una de Paulo César Wanchope.

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