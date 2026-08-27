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La Cueva de Saprissa ruge en todo Tibás: esta es la razón

La Municipalidad de Tibás recordó por qué el estadio es tan importante para el cantón

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Por Milton Montenegro

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Saprissa, entrenamiento
El Estadio Ricardo Saprissa cumple 54 años de haberse inaugurado. Fue el 27 de agosto de 1972 cuando se jugó el primer partido en este escenario. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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