Kevin Cunningham explora nueva faceta en el fútbol: ‘Es como una universidad gratis’

Kevin Cunningham fue parte de la rueda de prensa posterior al partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

Kevin Cunningham es protagonista del Torneo de Clausura 2026. Lo hace desde una arista muy diferente a la que estaba acostumbrado como jugador, o como técnico.

Desde este año le tomó la palabra al periodista Adrián “Cazador” Barboza y después de varios ofrecimientos, el exjugador le dijo que sí, que se animaba a acompañarlo como comentarista en las transmisiones del fútbol nacional.

“Cuando estuve activo como jugador, siempre me llevé bien con él. Hubo un clic entre periodista y jugador, quedamos como buenos amigos en la parte deportiva. Él me decía que cuando me retirara, que yo tenía un espacio con él”, manifestó Kevin Cunningham en entrevista con La Nación.

A él no le desagradaba la idea, pero nunca había ido a probar suerte en el micrófono; porque se enfocaba en lo que quería, que era ser entrenador de fútbol.

“Un día me preguntó que qué estaba haciendo, después de que salí de Limón Black Star y le dije que nada, que estaba en la casa. Me invitó a que hiciera parte del equipo de Radio Actual”, expresó el exjugador.

Ese ofrecimiento puntual fue para el torneo anterior, pero Kevin Cunningham le respondió que lo dejaran para este campeonato. Al empezar el Torneo de Clausura 2026, el ahora exfutbolista se tiró al agua, comentando, en una faceta que asegura que hoy disfruta al máximo.

“Desde que arrancó el torneo estoy con el Cazador y ha sido bonito, porque estoy en el fútbol, estoy viendo también la parte táctica, refrescando mi parte como entrenador y es como una universidad gratis, porque uno tiene que tener mesura al comunicarse”, apuntó Kevin Cunningham.

Le agrada ver que está aprendiendo más y que esta faceta le ayuda para su carrera como entrenador. Además, confesó que a la hora de abrir un micrófono y emitir un comentario, él se inspira en el estilo de Hernán Morales.

“Él nunca ha sido de matar al jugador, sino que sabe cómo hacer una crítica constructiva y a uno esto se le facilita, porque uno sabe cuando un jugador finge y cuando no lo hace. Uno ve los comportamientos y eso ayuda para emitir un criterio”, expresó.

Pero el rol de Kevin Cunningham dentro del equipo de transmisiones de Radio Actual con Adrián Barboza va más allá del rol de comentarista.

Luego del triunfo de Herediano contra Alajuelense del sábado pasado, el exfutbolista fue a la sala de prensa para formularle una pregunta a José Giacone en la conferencia.

“Fue la tercera vez que le pregunto a Giacone, porque lo hice una vez en el Saprissa y otra en Santa Bárbara. No digo que los periodistas no entiendan el juego, pero uno ve cosas diferentes, movimientos diferentes.

”Tal vez si un equipo no gana el periodista le dirá al entrenador que el equipo jugó mal; pero hay momentos en que el equipo juega bien y por circunstancias del partido perdió”, explicó.

Kevin Cunningham hace una buena mancuerna al aire junto a Adrián Barboza en las transmisiones deportivas de Radio Actual. (Cortesía Kevin Cunningham/Cortesía Kevin Cunningham)

Recordó que cuando era jugador, también estaba estudiando para ser técnico y considera que con eso lo que logró fue ganar tiempo.

“Cuando jugaba, a mí me gustaba regañar a mis compañeros en el buen sentido, de acomodar. Entonces, como que ya traigo eso y ahora se me hace más fácil comentar en vivo. Hay maneras de ver los juegos, por televisión y en vivo. La radio es en vivo, las cosas uno las ve más amplias”, citó.

Hoy se siente convencido de que cuando está en el propio estadio observa más situaciones que frente a la pantalla, y que eso ayuda a emitir un mejor criterio.

Después de su etapa en Limón Black Star, Kevin Cunningham piensa que al fútbol nacional le falta contar con algún representativo de la provincia en la Primera División.

“Limón siempre le ha dado al fútbol muchos jugadores. Del Caribe solo está Cariari en Segunda División y es complicado, porque se están desperdiciando muchos jugadores, tanto en Limón como en Guanacaste y es lamentable”, citó.

Dijo que quienes gobiernan el fútbol deberían diseñar un plan para que esas provincias vuelvan a tener un equipo en la máxima categoría.

En su caso, él se reinventó, porque su carrera de entrenador la complementa ahora con la faceta de comentarista en las transmisiones de Radio Actual, con el “Cazador” Barboza.