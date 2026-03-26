Puro Deporte

Kevin Cunningham explora nueva faceta en el fútbol: ‘Es como una universidad gratis’

Kevin Cunningham habló con ‘La Nación’ sobre un experiencia distinta que está viviendo en el fútbol

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Por Fanny Tayver Marín
21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Kevin Cunningham fue parte de la rueda de prensa posterior al partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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