¿Jugará Ronaldo Cisneros? Esta es la alineación de Alajuelense para el clásico

¿Quiénes conforman la alineación estelar de Liga Deportiva Alajuelense para el clásico contra el Deportivo Saprissa? El equipo de Óscar “Macho” Ramírez se tenía un secreto bien guardado.

Esta noche puede ser el estreno de Ronaldo Cisneros, el delantero mexicano que llegó al país el domingo pasado tras firmar un contrato por un año con Alajuelense.

Si el futbolista tiene minutos o no, dependerá de las decisiones de Óscar Ramírez, pero podría intuirse que si optó por incluirlo en lista con la solicitud expresa de que no se le filtrara, debe ser porque le dará minutos.

Este es el equipo estelar de Alajuelense para el clásico en una noche fría en Tibás: Washington Ortega, Fernando Piñar, Santiago van der Putten, Alexis Gamboa, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Kenyel Michel, Jeison Lucumí, Rashir Parkins y Anthony Hernández.

La afición rojinegra se reunió en el hotel de concentración de Liga Deportiva Alajuelense para despedir a su equipo antes del clásico nacional en Tibás. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

En la suplencia, el “Macho” cuenta con Bayron Mora, Guillermo Villalobos, Isaac Badilla, Creichel Pérez, Alberto Toril, Joel Campbell, Doryan Rodríguez, John Paul Ruiz, Elián Quesada y Ronaldo Cisneros.

