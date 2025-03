Jugador de Panamá hace el gol del triunfo y en el festejo enloquece al ver a Thierry Henry

El delantero panameño Cecilio Waterman se convirtió en el héroe de la Selección de Panamá, tras marcar el gol del triunfo sobre Estados Unidos en la semifinal de la Liga de Naciones CONCACAF.

El canalero anotó el gol de la victoria al minuto 94 y evitó que su selección definiera el juego contra los norteamericanos en tiempo extra. Pero lo que más llamó la atención fue la celebración de su golazo, cuando se brincó las vallas publicitarias y se acercó a su ídolo, el exfutbolista francés Thierry Henry, quien comentaba el partido.

Tras anotar el gol histórico para el onceno panameño, el atacante de 33 años fue a celebrar con Thierry Henry detrás de la portería y le dijo: “Tú eres mi ídolo”.

¡Cecilio Waterman la manda al fondo de la red! 🇵🇦💥

El momento y la celebración recorrió el mundo y “Watergol” sin duda alguna será el centro de atención de las portadas de los medios impresos y televisivos.

Al finalizar el partido, Henry habló de este curioso momento, a los medios locales.

“Él me dijo ‘eres mi ídolo’, no sabía qué hacer y me repetía ‘eres mi ídolo’ y nunca pensé que sería parte de una celebración como esa. Yo no anoté el gol, ni siquiera estaba en el campo, eso es lo que significaba para ellos. Lo vi en sus ojos, porque estaba muy cerca. Él fue muy intenso, gracias a Dios que entiendo español.

El momento del día. Cecilio Waterman anota el gol con el que Panamá elimina a Estados Unidos en la Concacaf Nations League. Se encuentra con Thierry Henry y lo celebra ante él, diciéndole "Eres mi ídolo".



El sueño del pibe.



pic.twitter.com/6GGR4syeAv — Juez Central (@Juezcentral) March 21, 2025

“Quiero decir algo: anoté goles, gané cosas, perdí cosas, pero esto va a estar allá arriba con todo. Ni siquiera sé cómo terminé siendo parte de ella. Debo mostrárselo a mis hijos”, relató el exjugador del Barcelona.