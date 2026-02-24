Jugador costarricense que agredió a juntabolas en Guatemala rompe el silencio tras polémica (video)

Fue protagonista de una de las acciones más comentadas de la jornada del fin de semana en la Liga Nacional de Guatemala, la cual también provocó su expulsión y generó numerosos comentarios negativos.

Ahora, el jugador costarricense Anthony López, quien milita en el Cobán Imperial de Guatemala, decidió referirse a lo sucedido el sábado, cuando su equipo perdió 2-0 como visitante ante Guastatoya.

Al minuto 82, López fue a buscar un balón para cobrar un tiro de esquina y un juntabolas del cuadro local intentó intervenir, por lo que el tico lo empujó y el joven cayó aparatosamente.

La acción provocó la indignación de los jugadores de Guastatoya, quienes le reclamaron a López y, posteriormente, el árbitro le mostró la tarjeta roja.

Bendita Liga Bananera…

El tico Anthony Lopez desesperado porque les van ganando empuja al repollero que retrasaba el partido.



Se gana la expulsión Correctamente por conducta violenta.



La liga debe volver a los conos alrededor del campo para evitar que los niños tengan el balón pic.twitter.com/AwEsmAg3xO — WI-JO-® (@wijors) February 22, 2026

Anthony, hijo del exjugador Hárold López y sobrino de Wílmer Pato López, leyenda de Alajuelense, se refirió a lo sucedido en sus redes sociales, donde expuso su punto de vista y ofreció una disculpa.

“Por este medio me gustaría tocar el tema del partido ante Guastatoya, donde hubo una situación con el recogepelotas, en la cual, por la adrenalina del partido y la intención de cobrar el córner rápido y evitar que el muchacho me pateara el balón, lo aparté y se cayó”, indicó López.

El exjugador de Alajuelense, Pérez Zeledón Municipal Grecia y Sporting añadió: “De mi parte, una sincera disculpa al muchacho. Nunca me había pasado una situación así y espero que no me vuelva a pasar ni a mí ni a él”.

Anthony López en Costa Rica jugó para el Municipal Grecia, Alajuelense, Sporting y el Pérez Zeledón. (Cortesía)

Anthony se mostró arrepentido por lo ocurrido y agregó en su Instagram:

“Con el muchacho, gracias a Dios, logré contactarlo el domingo y hablé con él y su familia, expresándoles mis disculpas y deseándole mucho éxito y bendiciones para él y su familia. Una disculpa también a mis compañeros y al cuerpo técnico por dejarlos con un hombre menos en una situación en la que estábamos buscando empatar el marcador”, reiteró López.

Diferentes medios de prensa guatemaltecos destacaron la actitud del futbolista costarricense y su arrepentimiento por la acción.