Puro Deporte

Josué Quesada y Anthony Porras piden la Selección para un técnico: la prensa entra a la otra ‘campaña’ del 2026

Los periodistas creen que Rónald González debe elegir a un timonel costarricense

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Rónald González apenas tiene un día en sus funciones como Director de Selecciones Nacionales y ya se escuchan las voces de algunos que piden a uno u otro técnico para dirigir a la Tricolor.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaJeaustin CamposJosué QuesadaAnthony PorrasRónald González
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.