Josué Quesada y Anthony Porras piden la Selección para un técnico: la prensa entra a la otra ‘campaña’ del 2026

Rónald González apenas tiene un día en sus funciones como Director de Selecciones Nacionales y ya se escuchan las voces de algunos que piden a uno u otro técnico para dirigir a la Tricolor.

En la conferencia de prensa, a González le preguntaron si Óscar Ramírez, Alexandre Guimaraes y Jeaustin Campos son candidatos a ser tomados en cuenta.

Rónald dijo que maneja una matriz con varias opciones y que los nacionales pueden ser considerados.

Los periodistas Josué Quesada y Anthony Porras, de Radio Columbia, tienen claro que se debe escoger a un nacional y, para ellos, solo hay un candidato.

“Si en su momento se le dio la oportunidad a Rónald González, Hernán Medford, Paulo Wanchope, Óscar Ramírez, y les hemos dado oportunidad a extranjeros como Gustavo Matosas y Miguel el ‘Piojo’ Herrera, el técnico más ganador de la historia de nuestro fútbol debería también tener su oportunidad.

“En una equivalencia de opciones, Jeaustin Campos es quien más merece la opción de dirigir a la Selección”, le dijo Josué a La Nación, una opinión que también ha hecho pública en otros momentos.

En Radio Columbia, Anthony Porras consideró que el candidato es Jeaustin Campos.

“Hay uno que no es ni tan defensivo ni tan ofensivo como para perder el orden; es muy equilibrado. Es el más ganador de la historia de nuestro fútbol, y el fútbol de este país ha sido injusto con él, porque nunca le han dado la Selección. Se la dieron a Paulo Wanchope, a Rónald González, a Óscar Ramírez; se la han dado a todos, menos a quien más ha ganado, y Jeaustin merece que un día le den chance. Creo que la vida y el fútbol de este país le deben una oportunidad de estas”, expresó Anthony Porras.

Para Josué Quesada y Anthony Porras, Jeaustin Campos merece que le den la oportunidad de ser el técnico de la Selección Nacional. El timonel dirige al Real España de Honduras.

Josué Quesada aclaró que no está en campaña a favor de Jeaustin, pero señaló que, si se eligió a un Director de Selecciones costarricense, la lógica dicta que se siga el mismo camino.

“Si gustan, la pueden conceptualizar como una campaña, pero me parece que es una línea editorial justa para Jeaustin, porque, de verdad, hemos tenido entrenadores mucho menos ganadores, menos capaces y con menos merecimientos en la Selección Nacional. Jeaustin ha ganado todo lo que se le ha puesto por delante; no hay un técnico con más títulos, triunfos y éxitos en el país que él.

“Sería una contradicción gigante que todo el mundo se haya volcado al gallo pinto con salchichón y natilla, el gerente deportivo es tico y no calza que traiga un colombiano, un español, un mexicano o un hondureño. Ya el camino empezó con arroz y frijoles y debe seguir así”, señaló Josué.

Anthony Porras,la "Pitón" de Radio Columbia, quiere ver a Jeaustin Campos como técnico de la Tricolor.

Quesada agregó que no sabe si la apuesta por Jeaustin Campos saldrá bien o mal, pero no se conocerá si no se hace.

“Llegó el momento. No sé si saldrá bien, pero tampoco se sabía si salía mal o bien con Chope, Rónald y el ‘Piojo’ Herrera. Para saber si sale bien o mal, hay que darle la oportunidad, y la merece”, mencionó Josué Quesada.

Campos ha enfrentado diferentes polémicas a lo largo de su carrera; en una de las más sonadas, fue acusado de frases racistas contra el jamaiquino Javon East cuando ambos estaban en Saprissa.

En el Real España de Honduras, donde dirige actualmente, también lo acompaña la controversia: recibió una suspensión de la Concacaf de 10 partidos por hacer gestos supuestamente discriminatorios contra aficionados, algo que el técnico negó en ese momento.

Por otra parte, a lo interno de la Fedefútbol el ambiente sigue siendo favorable a elegir un entrenador extranjero. Pero igual, ya las fichas del tablero se están moviendo.