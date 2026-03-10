Joseph Joseph confiesa lo que espera de Alajuelense ante LAFC

Joseph Joseph tiene la ilusión de que Liga Deportiva Alajuelense pueda hacerlo bien en su estreno en Concachampions ante LAFC.

Varios directivos de Liga Deportiva Alajuelense acompañan al equipo rojinegro en su estreno en la Copa de Campeones de Concacaf, entre ellos el presidente del club, Joseph Joseph.

En el hotel de concentración de la Liga, el jerarca rojinegro concedió una entrevista en vivo a Columbia, a eso de las 6:30 a. m. en Los Ángeles (7:30 a. m. en Costa Rica), en un día que él añora que sea muy bueno para el equipo de sus amores.

“Estamos conscientes de que es un partido durísimo, es una etapa que nos ha costado superar en ediciones anteriores y venimos con toda la convicción, con todas las ganas de sacar esto adelante.

”Veo al grupo súper metido, súper entusiasmado. En el entrenamiento estaban muy animados y esperamos sacar un buen resultado por el fútbol de Costa Rica”, expresó Joseph Joseph.

El presidente de la Liga mencionó que hace unos 20 años, Costa Rica y Estados Unidos eran muy parecidos en cuanto a nivel futbolístico, pero la MLS se agigantó porque ese país organizativamente ha hecho las cosas muy bien y hoy tiene equipos muy poderosos, como LAFC.

“La liga (MLS) ha crecido, sus equipos son mucho más competitivos y no veo por qué en Costa Rica no podamos hacer eso. Creo que el nivel lo tenemos, el talento lo tenemos y al final son once contra once en cancha. También hay algo mental, falta que nos la creamos en Costa Rica y esperemos que hoy sea un día en el que se vean cosas diferentes”, apuntó.

Alajuelense es el tricampeón de Centroamérica en este momento, pero el nivel en Concachampions es mayor. ¿Le alcanzará a la Liga?

“Yo espero que sí y por algo la ilusión que tenemos para el partido de hoy. A veces tal vez mentalmente uno se pone techos, pero yo sé que este grupo ha madurado mucho, ha crecido mucho. Los vi de muy buen ánimo y esperamos que se vea reflejado en la cancha”, manifestó Joseph Joseph.

Añadió que Alajuelense quisiera llegar más largo en este torneo y no ha podido. Y él cree que esta vez puede ser diferente a los últimos años.

“Hemos estado cerca y esperamos que hoy empecemos de una manera diferente”, citó.

Al responder una pregunta sobre la planilla actual, dijo que siempre ha pensado que la labor del dirigente es mejorar y que está convencido de algo: “Tenemos una planilla más fuerte que la del semestre pasado”.

Al pronunciar eso, lamentó la grave lesión sufrida por el argentino Malcon Pilone el sábado anterior.

“Con muchísima tristeza, la verdad que pensamos que podía ser una lesión no tan grave como la que resultó ser. Estamos muy tristes por él, pero no lo vamos a abandonar jamás, vamos a apoyarlo. Estoy seguro de que él va volver más fuerte y vamos a meterle candela para que él vuelva lo mejor posible y en una mejor condición”, apuntó Joseph Joseph.

Para terminar esa charla en vivo con los periodistas Anthony Porras y Jimena Rodríguez, el presidente de la Liga le envió un mensaje a la afición: “Nos hemos preparado a conciencia, nos tomamos muy en serio esta serie contra LAFC por la Liga, por nuestro club, por nuestros colores, por nuestro escudo y por el país también, así que esperamos hacer un gran partido”.

El partido de esta noche entre LAFC y Alajuelense empezará a las 9:06 p. m. (hora de Costa Rica), en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California. El juego de vuelta será el martes 17 de marzo, a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

