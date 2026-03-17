Puro Deporte

José Saturnino Cardozo pone a soñar a Liberia y reta a Saprissa en triple duelo

Los liberianos elevaron el nivel en el cierre del torneo, pero los morados se presentan como una piedra en el camino

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Bajo la dirección técnica del paraguayo José Saturnino Cardozo, Liberia levanta la mano en el cierre del Clausura 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LiberiaSaprissaDeportivo SaprissaJosé Saturnino Cardozo
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.