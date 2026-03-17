José Saturnino Cardozo pone a soñar a Liberia y reta a Saprissa en triple duelo

Bajo la dirección técnica del paraguayo José Saturnino Cardozo, Liberia levanta la mano en el cierre del Clausura 2026.

El cuadro aurinegro se encumbró en los últimos cuatro encuentros, donde registra tres victorias y un empate, resultados que lo ubican en el octavo lugar con 15 puntos, pero a solo tres de Alajuelense, que ocupa el cuarto puesto con 18.

Los pamperos pretenden ser protagonistas y no solo repetir lo que hicieron el torneo pasado —clasificar a semifinales—, sino que aspiran a ganar el otro certamen del fútbol nacional: el Torneo de Copa.

En esa lucha por llegar a la final de Copa, Liberia se medirá dos veces ante Saprissa, rival al que volverá a enfrentar en la fecha 15 del Clausura.

En cuestión de 20 días, morados y guanacastecos se toparán tres veces. El primer duelo será el miércoles de la próxima semana, cuando Liberia reciba a los tibaseños en el primer choque de la semifinal del Torneo de Copa, compromiso que se jugará a las 8 p.m.

El encuentro de vuelta será el domingo 29 en el estadio Ricardo Saprissa, escenario que repetirá para el partido de la fecha 15 del torneo, cuando los morados reciban a los liberianos.

Sin duda, Saprissa pondrá a prueba el nivel de Liberia, que la semana anterior dio el batacazo al derrotar de visita 1-2 a Herediano.

“No veníamos jugando bien, pero esta semana se sentía una vibra diferente. No teníamos la posesión de la pelota y le dije a los jugadores que recuperáramos nuevamente la memoria de jugar al fútbol”, dijo José Saturnino Cardozo en conferencia de prensa, luego de la victoria contra los florenses.

El Deportivo Saprissa se medirá a Liberia en la semifinales del Torneo de Copa y luego lo vuelve a enfrentar en la fecha 15 del Clausura. (pre/Prensa Saprissa)

Cardozo añadió que ha tenido algunas lesiones en el grupo, por lo que debió recurrir a los jóvenes para salir adelante.

“Los jugadores están trabajando bien, creemos en ellos y sabemos que nos pueden responder cuando el equipo los necesite, y así ha sido. Estoy contentísimo por ellos”, destacó Cardozo.

En la competencia pasada del Torneo de Copa, Liberia no avanzó de los octavos de final y Saprissa se quedó en cuartos. Ambos aspiran a superar las semifinales y disputar la final contra el vencedor de la otra serie entre Puntarenas y Sporting.

Saprissa enfrentó a Liberia en la primera vuelta del Clausura y de visita lo derrotó 0-1. En la acción, Jorkaeff Azofeifa conduce el balón ante la marca de Yeison Molina y Mauricio Villalobos. (Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

Para Hernán Medford, técnico de Saprissa, es de vital importancia recuperar futbolistas para el cierre del campeonato y luchar por el cetro de Copa.

Los morados tratan de contar con el panameño Fidel Escobar, quien no juega desde diciembre pasado, así como con Joseph Mora, quien tiene seis partidos sin jugar tras salir lesionado hace un mes y una semana, en el compromiso contra San Carlos. David Guzmán es otro jugador del que esperan el retorno: tiene dos fechas sin actuar, tras lesionarse en el duelo ante Sporting.

“Deyver Vega ya está entrenando con el equipo; lo de Guzmán ahí va también, poco a poco. Pero ya Deyver se suma porque hemos tenido algunos lesionados y, aparte de eso, ahorita viene el Torneo de Copa, entonces necesitamos tener a todos”, comentó Hernán Medford.

La gran final del Torneo de Copa 2025-2026 se celebrará en el estadio Edgardo Baltodano Briceño en abril.