José Saturnino Cardozo está avergonzado y expone las razones de su pena

El timonel aseguró que su equipo desapareció contra Cartaginés

Por Milton Montenegro
José Saturnino Cardozo Municipal Liberia Puntarenas FC Torneo Clausura 2026 7 de febrero del 2026 Cortesía: Municipal Liberia
"No funciona lo colectivo, lo defensivo y ofensivo; el equipo no ha funcionado y responsables somos todos", dijo José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia. (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)







José Saturnino CardozoLiberiaCartaginés
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

