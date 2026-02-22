José Saturnino Cardozo está avergonzado y expone las razones de su pena

"No funciona lo colectivo, lo defensivo y ofensivo; el equipo no ha funcionado y responsables somos todos", dijo José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia.

El rostro de José Saturnino Cardozo lo dijo todo; con el paraguayo se puede aplicar aquello de cara de pocos amigos.

Cardozo llegó a la conferencia de prensa con el trago amargo de la derrota, la misma que carga desde hace cuatro fechas.​

La sentencia frente a Cartaginés fue la misma para el timonel de Liberia: una caída más.​

Cardozo dijo sentir pena y asume la responsabilidad, pero también tiene las respuestas al mal desempeño de su escuadra.

- ¿Cuánto le preocupa el rendimiento y que ya son cuatro fechas sin ganar?

- Es preocupante y lo dije en la conferencia anterior que tocamos fondo. Hicimos lo más difícil de hacer, anotar, y luego mi equipo desapareció. No sé qué pasó, hicimos lo más difícil, el gol, y cedimos la iniciativa, y me preocupa, y mucho. Desde que llegamos no estamos acostumbrados a estar como estamos: sin ideas, y el responsable soy yo. Nos sentimos avergonzados con esta situación con el presidente y asumo las responsabilidades. Seguro me reuniré con el presidente y veré dónde fallamos

- ¿Cómo maneja esta era sin Malcolm Pilone, cree que el equipo lo extraña?

- Más allá de que se fue, lo que no está funcionando es lo colectivo, no lo individual. Tenemos jugadores que pueden suplir lo que hacía Pilone; cometimos errores, cedimos la iniciativa y un partido no se puede ganar así. Faltó todo; insisto, hicimos lo más difícil, el gol, y luego dejamos crecer al rival. Trajimos jugadores; no estaban al cien y asumo la responsabilidad. Muchos llegaron lesionados y ha costado que se puedan adaptar al sistema.

- ¿Por qué Liberia anota pocos goles?

- Nos ha costado hacer los goles. Este equipo genera mucho y concreta poco; si no los haces, después lo vas padeciendo y es donde más trabajamos, de tres cuartos de cancha hacia arriba, y nos ha faltado al culminar las jugadas, porque generamos y no concretamos. No funciona lo colectivo, lo defensivo y ofensivo; el equipo no ha funcionado y responsables somos todos. Hemos sido frágiles; antes éramos sólidos en defender, ahora no todos hacemos ese esfuerzo al defender y necesitamos que todos estén al cien.

- ¿Qué ha dejado de hacer su equipo tácticamente?

- El torneo pasado éramos un equipo sólido; al rival le costaba concretarnos. Y eso lo hicieron los jugadores, y ahora falta, y se lo he dicho a ellos: el aparato defensivo no funciona, somos frágiles y cuesta concretar. Vamos al ataque; carecemos de ideas, pero a los que han llegado les ha costado entrar en lo que queremos nosotros. El funcionamiento colectivo no se ha visto nada bien y eso me preocupa a mí, a los directivos, a la afición.