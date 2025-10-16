Jornada 16 del Torneo de Apertura tiene altas posibilidades de ser suspendida; esta es la razón

Lo más probable es que el partido entre Saprissa y Herediano ya no se efectúe el 4 de noviembre.

Los presidentes de los clubes de la Primera División serán quienes decidan si aceptan una solicitud de Miguel “Piojo” Herrera en un momento crucial para la Selección de Costa Rica, al depender de sí misma para obtener la clasificación al Mundial 2026.

Después de la victoria contra Nicaragua en el INS Estadio, el propio director técnico de la Tricolor dijo que tendría una charla con el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Osael Maroto, y con el secretario general, Gustavo Araya, para explorar la posibilidad de abrir otro espacio para un microciclo de trabajo con la Sele antes de los partidos definitivos que se avecinan.

Las conversaciones fueron prácticamente inmediatas, sin tiempo que perder. Y La Nación conoce que a la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) ya ingresó una nota formal haciéndole un pedido especial.

Ante una consulta sobre la posibilidad de solicitar espacio para un microciclo de trabajo antes de los partidos contra Haití en Curazao (13 de noviembre) y frente a Honduras en casa (18 de noviembre), la oficina de comunicación de la Federación respondió a las 2 p. m. que ese tema se encontraba en revisión a lo interno de la FCRF.

Unas horas después, la gestión se tramitó. La solicitud expresa salió de la Fedefútbol y ya está en poder de la Unafut.

La Federación pide que se reprograme la jornada 16, que según el calendario actual, está para disputarse entre el 4 y el 6 de noviembre, y uno de los atractivos de esa fecha es el partido entre Saprissa y Herediano.

En esa jornada, el pulso entre morados y florenses está en agenda para el 4 de noviembre. Para el miércoles 5 se encuentran programados los partidos San Carlos vs. Puntarenas FC y Alajuelense vs. Sporting.

Mientras que para el jueves 6 de noviembre se tienen contemplados los duelos Liberia vs. Guadalupe y Pérez Zeledón vs. Cartaginés.

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés se movería de fecha una vez más. (Rafael Pacheco Granados)

Además, hay que recordar que el partido entre Alajuelense y Cartaginés que aún no se ha podido efectuar, está en principio para disputarse el 9 de noviembre.

En caso de que esta solicitud de la Fedefútbol tenga luz verde, una de las posibilidades más fuertes que se barajan es que el partido entre Alajuelense y Cartaginés se mueva para el 20 de noviembre y que la jornada 16 se traslade para el 23 de noviembre.

Ese partido entre manudos y brumosos se ha reprogramado varias veces, está pendiente desde la quinta jornada y se viene arrastrando desde el 24 de agosto; ahora pasaría a estar casi al final de la etapa de clasificación, que consta de 18 fechas.

Ahora serán los presidentes de los equipos quienes tomen la decisión. El mes pasado se atendió el pedido para conceder espacio y que Miguel “Piojo” Herrera pudiera tener un microciclo de trabajo con los jugadores que se desenvuelven en el fútbol nacional.

Pareciera que en esta ocasión la respuesta debería ser igual, justo cuando la Selección se juega la posibilidad de ir de manera directa al Mundial, con todo lo que esto conlleva para el fútbol nacional.