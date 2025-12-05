Jorge Luis Pinto elige cuál ha sido el mejor Mundial (y no es Brasil 2014)

Jorge Luis Pinto fue uno de los invitados de lujo en Caracol Radio durante el sorteo del Mundial 2026 y lo primero que dijo fue que era un día especial para los amantes del fútbol.

Su intervención inició recordando el Mundial de Brasil 2014 con la Selección de Costa Rica, que será una de las grandes ausentes en la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

El tema no lo puso sobre la mesa el propio Pinto, sino que fue la manera de presentarlo en la transmisión, pero tampoco es de extrañar. Ese Mundial marcó a Costa Rica para siempre, igual que al técnico colombiano.

Sobre la marcha y antes de que se dieran a conocer los grupos, a Jorge Luis Pinto le han preguntado cuál ha sido el mejor Mundial. Y la respuesta posiblemente no es la que usted cree, a pesar de que dijo que para contestar eso, debía mencionar dos Mundiales.

“Uno fue España 82 por la calidad de fútbol, con muy buenos equipos y el otro fue el de Estados Unidos, porque hubo un cambio futbolísticamente hablando”, afirmó Jorge Luis Pinto.

Le entusiasma lo que pueda ocurrir en esta cita planetaria que se aproxima y cree que le van a sacar provecho a muchas cosas, como a la televisión para Europa, por los horarios.

Además de la población en los diferentes estados, pues según él, México llenará los estadios donde sea, igual que Brasil, Argentina o Colombia.

Sin embargo, no se cataloga como fanático de esa moda de que el Mundial sea partido en varios lugares, y no de acceso tan sencillo.

“El fútbol es la distracción del pueblo - pueblo y quitarle esa vivencia a los hinchas de sus equipos que no pueden ir a Estados Unidos a ver un partido en vivo no lo siento justo. Yo sé que lo económico es importante, pero hay que pensar en el sentimiento del hincha, que le gusta ir al estadio”, citó.

Sin embargo, también le llama la atención que Estados Unidos tiene afición de todos los equipos y que eso no va a ser fácil encontrarlo en otro país.

En cuanto a Colombia, dijo que las expectativas tienen que ser altas, porque “está la mejor generación que va a un Mundial, con roce internacional brillante, hasta los suplentes juegan en Europa”.

Los grupos en el Mundial 2026

Grupo A: México, Corea, Sudáfrica (ganador del repechaje entre Dinamarca, República Checa, Macedonia e Irlanda).

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar (ganador del repechaje de Ialia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia).

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay (ganador del repechaje de Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo).

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez (ganador del repechaje entre Ucrania,Suiza, Polonia y Albania).

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega (ganador del repechaje entre Irak, Bolivia y Surinám).

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán (ganador del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia).

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana.