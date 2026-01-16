John Paul Ruiz cuenta su verdad sobre su salida de Alajuelense

Mientras que Kenneth Vargas se estrenó con Liga Deportiva Alajuelense, John Paul Ruiz lo hizo con el Municipal Liberia.

John Paul Ruiz recibió el pasado 20 de diciembre la medalla de campeón nacional con Liga Deportiva Alajuelense. Al siguiente partido, el lateral jugó en el Estadio Alejandro Morera Soto, pero vistiendo el uniforme del Municipal Liberia.

El futbolista se marchó del cuadro rojinegro cedido a préstamo y después del empate 2-2 con el que se estrenaron estos equipos en el Torneo de Clausura 2026, atendió a los medios de comunicación en la zona mixta.

“Una felicidad, porque venir aquí a Alajuela no es fácil, es una cancha bonita, el estadio bonito, la gente ayuda bastante al equipo y es bonito venir a jugar aquí a la Catedral. Feliz de volver aquí y que sea el primer partido”, comentó John Paul Ruiz.

Dijo que este nuevo aire en Liberia le está cayendo bien y contó su verdad sobre su salida de Alajuelense. Fue el pasado 31 de diciembre cuando el campeón nacional comunicó que John Paul Ruiz jugaría a préstamo por un año con los pamperos.

“Lo tomé de la mejor manera, no venía jugando tanto y yo mismo decidí salir para tomar un poco de ritmo, para sentirme mejor, para ser el de antes que jugaba en Puntarenas. Lo tomo de la mejor manera y el profesor (José Saturnino Cardozo) me está dando la confianza”, mencionó John Paul Ruiz.

Además, considera que esta decisión que él mismo tomó refleja que es consciente de que puede dar más.

“No me sentía a mi nivel, creo que no estaba compitiendo al nivel de mis compañeros y entonces yo tomé esta decisión para conseguir ese ritmo que tenía antes y dar mi mejor versión. Espero en seis meses volver aquí a la Liga, que eso es lo que yo quiero, venir a jugar aquí a Alajuelense”, afirmó.

Él fue parte del episodio de “La Cali”, cuando cuatro jugadores de la Liga se fueron de fiesta la noche previa a un viaje a Honduras para enfrentarse a Motagua en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Después de eso, perdió protagonismo y de los jugadores que se vieron inmiscuidos en esa situación, fue el que menos participación tuvo.

Sobre eso, no quiso hablar. Simplemente manifestó que ya quedó en el pasado.

Su presente hoy es el Municipal Liberia y su clara intención es ganar regularidad para retornar a Alajuelense a competir de verdad. El contrato de John Paul Ruiz con los rojinegros rige hasta mediados de 2028.

