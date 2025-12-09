Johan Venegas tiene en la mira a Lionel Messi: esta es la razón

Johan Venegas, delantero del Club Sport Cartaginés, no tuvo reparos en reconocer que tiene en la mira al argentino Lionel Messi.

Johan hasta esbozó una sonrisa cuando se refirió al Inter Miami, equipo donde juega Messi.

Con el retorno de Cartaginés a la Copa de Campeones de la Concacaf, que se jugará de febrero a mayo del próximo año, Venegas y el cuadro brumoso esperan por adversario, tras 12 años de ausencia en la competición.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 se clasificará para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029 como uno de los cuatro representantes de la región. Los ganadores de 2025 (Cruz Azul), 2027 y 2028 también participarán en el evento mundial cuatrienal.

Cartaginés se prepara para disputar la semifinal del Torneo de Apertura contra Saprissa, pero esto no impidió que Johan Venegas se refiriera al equipo que podría enfrentar en la Concacaf.

“Nos enfocamos en el próximo rival, que es Saprissa. Nuestras energías están enfocadas en este partido. Después, ya lo que venga en el torneo internacional, pues se asumirá en su momento, pero esperemos que sea el Inter Miami”, dijo Johan, al tiempo que mostró una gran sonrisa.

Johan Venegas desea enfrentar con Cartaginés a Lionel Messi y al Inter Miami, en la Copa de Campeones de la Concacaf. (Club Sport Cartagin/Club Sport Cartaginés)

Cartaginés conocerá este martes 9 de diciembre a las 6 p. m. a su rival en la Copa de Campeones de la Concacaf, pero, para desdicha de Venegas, de entrada el primer adversario no será Messi y su Inter Miami.

Sin duda, el Inter es uno de los atractivos del torneo; no solo Venegas, sino cualquiera desea medirse a la Pulga.

Cartaginés no se topará al Inter en la primera ronda, porque el conjunto de Messi recibió un pase directo a los octavos de final, en reconocimiento a su mérito deportivo como campeón de Copa de la MLS.

Mismo logro que tienen Alajuelense, Mount Pleasant FA y Seattle Sounders FC, campeones de las tres copas regionales de la Concacaf, así como Deportivo Toluca FC, campeón de la Liga MX.

Para que los de la Vieja Metrópoli se midan a Messi y al Inter Miami, deben avanzar a octavos de final y que sean ubicados en la llave cinco de los octavos, misma donde se encuentra el Inter.