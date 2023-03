Joel Campbell le da atolillo con el dedo a la afición de ‘la Sele’

No recuerdo la ocasión en la que un jugador de la Selección Nacional de Costa Rica diera el paso para enredarse con los temas políticos de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). No lo recuerdo.

Joel Campbell dio el paso la mañana de este lunes por medio de sus redes sociales.

“Me duele porque es un tema creado no por aspectos deportivos, sino por aspectos políticos (que los jugadores no tenemos que ver). Entiendo que el aficionado siempre quiere ver jugando bien a la Sele y están en todo el derecho de criticar cuando crean que no lo estamos haciendo”, escribió.

¿Aspectos políticos? Es aquí donde Joel Campbell le da atolillo con el dedo a la afición. Enfocar el descontento que existe con la Fedefútbol tirando la pelota hacia los temas políticos es intentar hacerle una “perrita” a la hinchada que no tiene un pelo de tonta.

A las masas que llenan graderías, les importa poco el tema dirigencial.

La inmensa mayoría tiene claro que Rodolfo Villalobos no debe continuar al frente del fútbol costarricense porque los resultados deportivos no son buenos y van más allá de los 35 puntos obtenidos, de los últimos 48 disputados, que expresa Joel. Un espejismo.

Lo que acontece en la Fedefútbol en los últimos años no es para nada bueno. Y acá coloco unos puntos sobre la mesa que posiblemente el delantero tico ignora o decidió olvidar. O quizás los omitió.

Tiremos las cartas:

– Bajo la administración de Rodolfo Villalobos, Costa Rica no estuvo, no compitió, fracasó, o llámelo como quiera, en su intento por asistir a mundiales menores. Pero quizás esto no le importe a los más pintados. Según datos del periodista Cristian Sandoval, desde el 2011 dejamos de asistir a nueve de los últimos 11 campeonatos mundiales menores que se organizaron. Solamente estuvimos en el Sub-17 del 2015 y del 2017. Y en el juvenil del 2015.

Caso contrario de lo que sucedió entre el 2000 y el 2011, cuando se asistió a nueve torneos mundialistas de los 12 que se disputaron.

A alguien le falla el ábaco. ¿O no es así, Joel?

– Pero posiblemente alguien diga que asistimos de manera consecutiva a los mundiales mayores del 2014, 2018 y del 2022. Sí, claro.

Del 2014 no hay nada que decir, es la página más dorada del fútbol tico y la dirección de ese mundial es de otros actores dirigenciales que no están hoy.

Joel Campbell fue de los pocos jugadores que tuvo una labor destacada en el mundial de Qatar 2022. Se mostró luchador en ataque, aunque casi siempre en solitario. FOTO: (RAUL ARBOLEDA/AFP)

En el 2018 ocupamos el puesto número 29 del torneo; en el ridículo nos superaron Australia (30), Egipto (31) y Panamá (32).

Cuatro años más tarde, la Sele ocupó en Catar 2022 la casilla número 27; para consuelo de algunos, podríamos decir que mejoramos en dos posiciones. Y eso es suficiente para olvidar el ridículo 7-0 que nos metió España.

Pero bueno, el cómo se jugó le importa poco a algunos jugadores y dirigentes, el tema es lograr el premio de $9 millones, del cuál los jugadores reciben $2 millones y el resto va a las diferentes ligas.

– Joel Campbell tiene razón en cuanto a los 35 puntos ganados de los últimos 48. Pero el tema es lo que los mismos aficionados le hacen ver en sus publicaciones: Costa Rica gana sin jugar bien. No importa si es contra Alemania o Martinica. El cómo es el mismo denominador: se juega mal.

-- ¿Hablamos del fútbol femenino? jugadoras que todavía no reciben lo mismo que reciben los hombres. Una seleccionadora nacional que está blindada a pesar de los resultados y, vamos a lo mismo, su selección no juega bien.

Ya que Campbell cruzó la línea de lo deportivo hacia el tema político, algo que no se había visto en mucho tiempo, repasamos otros detalles, ahora sí, meramente dirigenciales (posiblemente Joel se refiere a ellos como políticos), que tienen apática a la afición:

– La Selección Nacional terminó varada en la frontera entre Irak y Kuwait a pocos días de jugarse el Mundial. Hecho que derivó en contradicciones y que destapó una serie de contrataciones exclusivas para la familia del representante de Luis Fernando Suárez.

Después de lo publicado por este diario, el Comité Ejecutivo declaró un posible conflicto de intereses sobre los temas y ya no se harán negocios con la agencia Eurodata.

– A nivel administrativo, ámbito que no le compete a los jugadores, tanto como el político, surgió un hecho de irrespeto por parte de Rodolfo Villalobos para con una funcionaria de la Fedefútbol que terminó por excluir al jerarca de muchas funciones que se atribuyó y que son competencia del Secretario General, Gustavo Araya, el verdadero jefe de la administración.

– La Fedefútbol también fue estafada el pasado mes de setiembre por un monto cercano a los ¢85 millones, dinero que se utilizaría para pagar un lote de entradas para el Mundial.

Por este hecho que dio a conocer este diario, hay una denuncia en curso en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Asamblea decidió trasladar ese monto como pérdidas para este año 2023. En cualquier empresa, esto tendría otras consecuencias, pero en el fútbol ya poco sorprende.

– Hablemos de los descontentos de la afición y le sumamos el regalo que recibieron los jugadores de la Selección Mayor antes de viajar hacia Catar. El famoso Reloj de La Sele, con un costo de $1500 cada uno. Los jugadores pueden hacer convenios comerciales por su cuenta, lo tenemos claro, pero no utilizar el logo de la Fedefútbol si no se trata de un patrocinador oficial. Sucedió a los ojos de Rodolfo Villalobos, quien también salió con reloj de lujo, reportado y entregado al Comité Ejecutivo tres meses después.

– ¿Hablamos de las resoluciones de Ética sobre el caso de Guanacasteca y su relación con allegados al Herediano? Mejor no, esa resolución da pena.

Joel Campbell, los motivos para que la afición esté disconforme son muchos, la afición no tiene un pelo de tonta, es suficiente leer los comentarios en su publicación.

Si su candidato para la presidencia de la Fedefútbol es Rodolfo Villalobos, le podría ayudar más si el equipo patrio retoma el camino de jugar bien, de jugar bonito. No unos cuantos caracteres en un tuit.

La afición no es tonta, y entiende cuando el atol viene en la punta del dedo.