El domingo próximo, el Saprissa puede alcanzar su gran meta. Jervis quiere estar ahí. "El jugador que no tenga en mente jugar esos partidos, sinceramente, aquí no tiene cupo. Esos son los partidos que los saprissistas queremos jugar. Si Dios me da la oportunidad, lo haré; si no, ahí estaré para apoyar a mis compañeros".