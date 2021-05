"Además, sí he hablado con Maturana, y el quiere que suba mi nivel, que esté bien, que la oportunidad me puede llegar. Me dijo que jugara bien, y estoy haciendo goles que es lo importante", comentó Castillo, claramente ilusionado con volver a formar parte de la selección colombiana que el próximo 7 de noviembre se enfrentará a Venezuela, por las eliminatorias suramericanas.