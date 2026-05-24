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Jafet Soto revela por qué es seguidor del Pumas y qué tan cerca estuvo de jugar con los felinos

El presidente del Herediano, Jafet Soto, recordó una anécdota con el Pumas de México, donde hoy juega Keylor Navas

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Por Juan Diego Villarreal
21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia.
Jafet Soto presidente del Herediano, jugó en México con los equipos Atlético Morelia, Atlas, Pachuca, Tecos y Puebla. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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