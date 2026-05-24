Jafet Soto revela por qué es seguidor del Pumas y qué tan cerca estuvo de jugar con los felinos

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, confesó por qué su equipo favorito en México es Pumas UNAM, donde actualmente milita el portero costarricense Keylor Navas.

Pumas se enfrenta este domingo 24 de mayo a Cruz Azul, en el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, a las 7 p. m. en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro de ida concluyó 0-0, por lo que los felinos se proclamarían campeones con una victoria por cualquier marcador.

Jafet, quien jugó en el fútbol mexicano entre 1994 y 2003 con equipos como Atlético Morelia, Atlas, Pachuca, Tecos y Puebla, confesó en el programa Encuentro Deportivo, del periodista Yashin Quesada, una anécdota en la que narró que estuvo muy cerca de integrarse al equipo felino.

“El primer equipo al que yo debí haber llegado en 1994 fue Pumas. El entrenador Bora Milutinovic me quería en el equipo e incluso realizó una gestión junto con Rodrigo Kenton para que yo me incorporara al club”, contó Soto.

De acuerdo con el hoy jerarca florense, existían acuerdos para vestirse con los colores de Pumas, pero finalmente no se concretaron.

“Cuando todo estaba muy cerca de concretarse llegó Morelia y mejoró mis condiciones para jugar con ellos. Aunque las condiciones de Morelia no eran tan buenas en aquel momento, sí eran mejores que las de Pumas y por eso decidí irme a Morelia. Sin embargo, siempre le he ido a Pumas. Tengo todas las camisas del club”, declaró Soto.

En cuanto a las posibilidades de que Pumas se proclame campeón después de 15 años, Jafet explicó que la serie está muy pareja y cualquiera de los dos equipos puede quedarse con el título.

“Ojalá gane Pumas por Keylor, pero está muy parejo. Cruz Azul invirtió entre 70 y 80 millones de dólares esta temporada. Siento que Efraín Juárez hizo mucha diferencia en Pumas y tienen la suerte del campeón. Mientras tanto, en La Máquina, Joel Adrián Huiqui ha tenido un buen cierre de campeonato. En México cualquiera puede ganar”, añadió Soto.