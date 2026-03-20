Puro Deporte

Jafet Soto hace una promesa a la afición herediana que la ilusionará

El presidente del Herediano, Jafet Soto, comentó cuál es su plan para que el Team pueda ser protagonista en Concacaf

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Por Juan Diego Villarreal
Jafet Soto Guillermo Destefanis Gerente General de Grupo Unicomer-Gollo. Convenio con empresa Gollo 20 de marzo del 2021 Fotografía Juan Diego Villarreal
Jafet Soto junto a Guillermo Destefanis (der.) Gerente General de Grupo Unicomer Gollo, firmaron un convenio comercial, este jueves. Fotografía Juan Diego Villarreal (La Nación/Fotografía Juan Diego Villarreal)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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