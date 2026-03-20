Jafet Soto hace una promesa a la afición herediana que la ilusionará

El jerarca del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, no tuvo inconvenientes en admitir el buen desempeño de Alajuelense y Cartaginés en la Copa de Campeones de la Concacaf, a pesar de su eliminación.

El mandamás florense aseguró que ambos equipos llegaron a competir, pero también recordó que el Team, en los últimos dos torneos, logró avanzar tres rondas, eliminando a Toluca de la Liga MX, a Robinhood de Surinam y a Real Salt Lake de la MLS de Estados Unidos.

Sin embargo, los florenses quedaron fuera de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2026, al ser eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, lo que encendió una alerta en el jerarca florense, quien diseñó un ambicioso plan para tener un equipo más competitivo en las próximas ediciones.

De acuerdo con Jafet Soto, el pilar del proyecto para competir a nivel de Concacaf y, por qué no, pelear el campeonato en los próximos años será el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

Durante la presentación del convenio comercial con la empresa Gollo, realizada este jueves, el dirigente rojiamarillo explicó las fases para poner en marcha su plan, en el que destacó el simbolismo y la importancia de tener lista la ‘Casa de don Eladio’ para los torneos internacionales.

“Me voy a comprometer hoy. Primero Dios, el objetivo número uno será la parte deportiva, que es muy importante para nosotros en este campeonato”, expresó Soto a los medios de comunicación.

El Herediano, tras coronarse bicampeón nacional luego de 48 años, tuvo un segundo semestre de 2025 para el olvido, al quedar fuera de las semifinales del Torneo Clausura 2026 y de la segunda fase de la Copa Centroamericana; de ahí la importancia de volver al plano internacional.

Rosabal Cordero con cancha sintética

“El paso número dos será terminar el estadio. Esperemos que esté listo para el arranque del próximo Torneo Apertura 2026. Y el paso número tres será trabajar con un proyecto serio para competir. No hay que ser mezquinos: la Liga y el Cartaginés demostraron que se podía competir”, añadió Soto.

Para lograr ser protagonistas, Jafet insistió en que son necesarias la planificación y la paciencia, pues ese protagonismo no se consigue de la noche a la mañana.

“Ahora bien, para lograrlo hay que estudiar más, tener más ciencia. Se debe contratar mejor a los jugadores y ver cómo se les saca provecho a nuestras condiciones”, agregó Soto.

De acuerdo con el presidente florense, otro de los aspectos a tomar en cuenta será el factor cancha, que debe ser fundamental para sus aspiraciones.

“Mi cancha va a ser sintética y seguirá siendo sintética. El jugador que quiera firmar con Herediano va a venir a una cancha sintética. Vancouver Whitecaps llegó a las semifinales y ¿cómo es la cancha? Sintética. Algo debe incomodar en el aspecto deportivo”, declaró Soto.