Isaac Badilla dijo por primera vez qué piensa sobre quienes lo cuestionaron por celebrar barridas

Isaac Badilla volvió a decir presente en un clásico nacional entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. Él ingresó en el minuto 70 en sustitución de Fernando Piñar y vivió otra experiencia importante para él.

El juvenil rojinegro contó que la noche anterior pensaba en ese momento cuando le tocó debutar en Primera División, a los 16 años, en el partido que nadie se quiere perder y en condición de visita, en la “Cueva”.

Desde entonces, por decisión del club no había brindado declaraciones en zona mixta, antes ni después de los juegos; pero siempre hay una primera vez y el sábado, él fue uno de los rostros de Alajuelense que hablaron con los medios con derechos antes del clásico en Tibás, en el que la Liga acabó con una racha de cuatro años y cuatro meses sin ganar ahí.

Isaac Badilla tiene diez años de formar parte de Liga Deportiva Alajuelense. (Insstagram Isaac Badilla/Fotografías)

LEA MÁS: Joseph Joseph contó algo que no se sabía del cachorro Isaac Badilla

Una de las primeras cosas que dijo Isaac Badilla en la previa fue que su equipo llevaba toda la intención de regresarse a casa con los tres puntos en la bolsa. Y así pasó.

En esa charla atendiendo a Rónald Villalobos de Columbia y a Luis Enrique Bolaños de Teletica Radio, Isaac Badilla se refirió por primera vez qué pensaba de la incomodidad que habían manifestado algunos rivales -como el herediano Luis Ronaldo Araya- al verlo a él muy efusivo dentro de la cancha, celebrando barridas y duelos ganados.

LEA MÁS: Rónald Matarrita empieza a ser el que todos en Alajuelense quieren ver

El jugador, que cumplió 17 años el 18 de junio, aseguró que es su manera de sentir y disfrutar el fútbol.

“De eso, a mí no me interesa lo que piensen. Yo lo hago porque soy liguista, porque a mi edad debutar en un clásico es importante eso; que usted viene con la adrenalina, el sentimiento y más en una final. Eso yo lo voy a seguir haciendo, porque desde que juego en ligas menores yo lo hago, y eso ya es normal mío”, afirmó Isaac Badilla.

LEA MÁS: Washington Ortega, portero de Alajuelense: ‘Ahora a abrir una cervecita con mi viejo en el cielo’

Él puede jugar como lateral derecho o extremo. Cuando le consultaron cuál posición prefiere, indicó que en realidad maneja bien los dos puestos y que siente bien cuando asume cualquiera de esas funciones.

John Paul Ruiz e Isaac Badilla fueron suplentes en el clásico nacional del 30 de agosto. El jugador de 17 años ingresó en el minuto 70. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Donde me ponga el técnico yo juego cómodo”, aseguró el cachorro de Liga Deportiva Alajuelense. Además, indicó que para él es importante sumar minutos en Primera División, porque eso a la vez le permite tomar confianza para un desafío importante.

“Ya casi se acerca el Mundial, sumo minutos acá y ahorita viene la preparación. Si el profe (Rándall Row) lo decide, voy a estar”, apuntó, recordando que se perfila para representar al país a finales de año en la Copa del Mundo Sub-17 que será en Qatar.

LEA MÁS: Audio de Washington Ortega en la intimidad del camerino encendió a Alajuelense y se vuelve viral

Esa cita planetaria será del 5 al 27 de noviembre y Costa Rica se encuentra en el grupo C, donde jugará contra Senegal, Croacia y Emiratos Árabes Unidos.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.