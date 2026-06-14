Puro Deporte

Inter San Carlos suma ocho refuerzos y sigue a la espera de Joel Campbell y Yeltsin Tejeda

Inter San Carlos, benjamín de la Primera División, registra 19 movimientos entre fichajes y salidas

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Por Juan Diego Villarreal
Aarón Cruz es el nuevo portero del equipo Inter San Carlos, benjamín de la Primera División. (Rafael Pacheco Granados)







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Inter San CarlosTorneo Apertura 2026Aarón Cruz
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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