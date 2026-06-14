Inter San Carlos suma ocho refuerzos y sigue a la espera de Joel Campbell y Yeltsin Tejeda

Aarón Cruz es el nuevo portero del equipo Inter San Carlos, benjamín de la Primera División.

El Inter San Carlos, nuevo inquilino de la Primera División, dio a conocer este domingo la contratación de ocho jugadores y un preparador físico para reforzar al equipo de cara a su primera temporada en la máxima categoría del fútbol costarricense.

Los norteños, que buscarán ser protagonistas en el certamen, ya suman 19 movimientos entre salidas y llegadas, combinando la contratación de jugadores con experiencia y jóvenes promesas, entre las que destaca el mejor futbolista de los Juegos Nacionales Limón 2026.

El conjunto dirigido por Douglas Sequeira contrató para el Torneo Apertura 2026 a los volantes Nendali Mendoza, Daniel Vargas y Kendall Porras, así como al lateral Jeferson Sánchez y al defensor panameño Cristian Gamboa.

A ellos se unen los delanteros Joyfer Chal, procedente de Municipal Liberia, y Aikel Pennant, quien militaba en Cariari Pococí de la Liga de Ascenso y fue el goleador y jugador más destacado de la disciplina de fútbol en los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026.

También fue presentado por la institución el experimentado guardameta Aarón Cruz, quien finalizó contrato con el campeón Herediano. Junto a los futbolistas, se anunció la incorporación del preparador físico Gonzalo Vélez.

Se espera la llegada del delantero Joel Campbell, con quien ya hay acuerdo, aunque el club todavía no ha oficializado la noticia. Al parecer, únicamente falta el visto bueno de su representante, Joaquín Batica.

Otro futbolista que estaría muy cerca de llegar al cuadro norteño es el volante mundialista Yeltsin Tejeda, quien tampoco fue renovado por Herediano.

Los sancarleños ya habían anunciado la llegada del delantero exsaprissista Rachid Chirino, así como la lista de jugadores que dejaron la institución.

Inter San Carlos no contará para la próxima temporada con Deyverjen Matthews, Daniel Rojas, Ian Smith, Dayron Sánchez, Yosimar Olivero, Elvis Mosquera, Jason Páez, Marco Julián Mena y el preparador físico Erick Sánchez (pasó a Saprissa).

El Inter San Carlos tiene previsto enfrentar en la primera fecha del Torneo Apertura 2026, que arrancará el 26 de julio, al Cartaginés en el estadio Rafael Fello Meza, en Cartago. En la segunda jornada se medirá al campeón Herediano en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada y, en la tercera fecha, protagonizará el duelo regional ante la AD San Carlos.