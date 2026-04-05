Puro Deporte

Intentó marcar a lo ‘Panenka’, falló el penal y terminó abrazado por sus rivales

Adrián Maravilla Martínez quedó sorprendido con la acción que falló

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Por Milton Montenegro

Se ubicó frente al balón que estaba en el punto de penal: era el 1-0 para su equipo. Corrió, tocó de zurda, a lo Antonín Panenka, y el balón se fue sobre el horizontal.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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