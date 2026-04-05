Intentó marcar a lo ‘Panenka’, falló el penal y terminó abrazado por sus rivales

Se ubicó frente al balón que estaba en el punto de penal: era el 1-0 para su equipo. Corrió, tocó de zurda, a lo Antonín Panenka, y el balón se fue sobre el horizontal.

El checo Panenka hizo famosa su arriesgada forma de lanzar penales: picar suavemente el balón por el centro del marco, mientras el arquero se lanza a un lado.

La estrella de Racing, en Argentina, malogró el disparo, lo cual dio lugar a un insólito festejo de sus rivales, que lo abrazaron. Por si fuera poco, “Maravilla” Martínez, quien erró, tuvo que ver cómo, al final, Independiente se impuso 1-0.

Imagina fallar un penal a lo panenka en un clásico y que los rivales te vayan a agradecer…



Lo que pasó en el Racing vs Independiente 💀 pic.twitter.com/1k5juwUyRk — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) April 4, 2026

Pese a que se caracteriza por rematar con potencia en esta clase de situaciones, Adrián Martínez intentó cambiar su penal por gol picando la pelota, una decisión de la cual se arrepintió, ya que imprimió demasiada fuerza y su intento pasó por encima del travesaño. Un desenlace que dejó atónitos a todos los presentes, tanto del Rojo como de la Academia.

La reacción del arquero de Independiente fue instintiva: abrazó al delantero de Racing, agradeciéndole por su yerro frente al arco. La situación generó sorpresa, y el árbitro se acercó a separarlos. La cuestión no pasó a mayores y ambos jugadores lo tomaron con humor.

“El guacho me la pica así y el primer reflejo mío es gritárselo. Cuando vi que se le venían todos, dije: ‘Pará, pará’. Él vio que esa era la mejor forma para definir, y gracias a Dios no le salió bien y se pudo seguir 0-0”, dijo Rodrigo Rey una vez terminado el partido en TNT Sports.

Adrián Martínez falló desde el punto de penal contra Independiente. (Cuenta X de Independiente/Cuenta X de Independiente)

En simultáneo con la polémica jugada, la transmisión captó el instante de la reacción del entrenador Gustavo Costas, quien se llevó las manos a la cabeza durante el momento tenso, mientras el marcador seguía en cero.

GUSTAVO LO VIVIÓ ASÍ: ¡La reacción de Costas al penal errado de Maravilla Martínez vs. Independiente en el Clásico de Avellaneda es IMPERDIBLE! pic.twitter.com/LCvXHIhjTU — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026

La fortuna tampoco estuvo del lado de Martínez en el segundo tiempo, en el cual tuvo una clarísima chance abajo del arco, pero llegó a destiempo, ni siquiera pudo disparar y se disipó el peligro en el área de Independiente.