Insólito: equipo de baloncesto en crisis se queda con un solo jugador en la cancha

Se presentó en la Serie A de Italia, donde el equipo ha sufrido duras sanciones

Por Milton Montenegro y AFP

El partido del campeonato de Italia de baloncesto entre Trapani y Trento tuvo que ser detenido este sábado, luego de solo cuatro minutos de juego, cuando el equipo anfitrión se quedó con un jugador, en un nuevo episodio de la crisis que sacude al club siciliano.








