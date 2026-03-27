‘Inadmisible e inaceptable’: dos expresidentes de Saprissa pegan el grito al cielo contra la Fedefútbol

La posibilidad de que el Deportivo Saprissa no tenga representante en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol es algo que no ha caído nada bien entre muchos morados.

Para Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, se le falta el respeto a la institución al no darle la opción inmediata de estar dentro de la máxima dirigencia del balompié costarricense.

Roberto Artavia, jerarca del conjunto tibaseño, aspira a ocupar el puesto de director 1 que dejó Juan Carlos Rojas, pero la plaza no es por adjudicación, sino por elección. Es decir, con la salida del representante de Saprissa no necesariamente asume otro integrante del club morado. El sucesor se elige por votación de la Asamblea de la Fedefútbol.

Bernardo Méndez y Enrique Artiñano, expresidentes del Deportivo Saprissa, tienen claras las reglas de la elección, pero, igual que Erick Lonis, consideran que se debe valorar la trayectoria y el legado de la institución morada.

“Con todo respeto y consideración para los señores asambleístas, es algo inadmisible e inaceptable que dejen por fuera a Saprissa, por complacer a otra liga y a otras personas”, dijo Bernardo Méndez.

Para Méndez, Saprissa se ha ganado con creces un puesto en el Comité Ejecutivo y debería ser reconocido y aceptado.

Para los expresidentes del Deportivo Saprissa, el club cuenta con una enorme afición y años de historia, como para que no le den un lugar en el comité Ejecutivo. (Rafael Pacheco Granados)

“Por su trayectoria, por sus campeonatos, por el número de jugadores que ha aportado a las selecciones nacionales y por la afición tan enorme que tiene Saprissa, el club debe estar en el comité.Me parece inaudito que lo dejen fuera, por complacer a otra gente, a la que le podrían dar una participación de otra manera y forma, pero no dejando por fuera a un equipo como Saprissa. Me parece inadmisible e inconveniente”, añadió Méndez.

Bernardo Méndez resaltó que la eventual llegada de Roberto Artavia a la Fedefútbol sería un plus.

“La cosa está como complicada en el Ejecutivo y no sé a quién irán a poner, pero me parece de muy mal gusto que dejen por fuera a la institución. Imagínese tener a don Roberto en el Ejecutivo, a mí me parece que es especial, pero los asambleístas sabrán qué es lo más conveniente, sabiendo sobre todo quién es el candidato que presenta Saprissa”, opinó Bernardo Méndez.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, aspira a llegar al comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Enrique Artiñano, presidente de los morados entre los años de 1993 y 1997, señaló que llegar al Ejecutivo no es un derecho adquirido, pero, igual que Méndez, cree que, por trayectoria, Saprissa debe ser parte del comité.

“Están demostrando que les interesa tener poder, no el fútbol en sí, y ahí empezamos mal. Se trata de que las personas que estén en el Ejecutivo quieran el bien del fútbol, pero estar en ese juego político, a todas luces, es malintencionado; quiere decir que están detrás del poder, quién sabe para qué”, manifestó Artiñano.

Enrique Artiñano calificó de error dejar a Saprissa de lado.

“Saprissa ocupa un lugar muy importante en la organización deportiva del fútbol. Después de la eliminación al Mundial, lo que conviene es unir y no dividir; flaco favor le hacen al fútbol impulsando divisiones”, destacó Artiñano.

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