Honduras derrota a Nicaragua y asume el liderato de la cuadrangular

Deybi Flores de Honduras salta con Jaime Moreno de Nicaragua, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, por la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

La Selección de Honduras venció 2-0 a Nicaragua por la segunda fecha de la cuadrangular C de la Concacaf y asumió el liderato en solitario con cuatro puntos.

Los catrachos llegaban obligados al estar en casa y venir de un empate ante Haití en la primera fecha.

Romell Quioto, el veterano delantero que actualmente milita en el fútbol de Arabia Saudita, se encargó de ponerle cifras a la pizarra justo al inicio del segundo tiempo.

Quioto cerró por la derecha un centro de Luis Palma que cruzó toda el área sin que los defensas nicaragüenses pudieran intentar un despeje.

Los catrachos lo siguieron intentando con reiteradas ocasiones, contra unos pinoleros cuya prioridad siempre fue mantenerse atrás.

Al minuto 60 llegó una de las más claras ocasiones, con un disparo de Jorge Álvarez que se fue por encima de la portería visitante.

El nicaragüense Byron Bonilla, que fue una auténtica pesadilla ante Costa Rica, dispuso de una de las pocas opciones ante el marco rival con un peligroso tiro libre que se fue desviado por poco al 79.

Finalmente, la paciencia de los hondureños dio fruto en tiempo de descuento, cuando Alexy Vega levantó el balón por encima del arquero tras un error defensivo de los pinoleros.

Fue un triunfo merecido para la Bicolor, que hizo valer su mayor experiencia ante un país que apenas está en busca de la primera participación mundialista de su historia.

El próximo partido de Honduras será como local ante Costa Rica, el 9 de octubre, mientras que Nicaragua recibirá a Haití.

Para los pinoleros será indispensable obtener un resultado positivo, y así no quedarse desenganchados muy temprano en la lucha por un boleto mundialista.