Hijo de campeón de la Vuelta Ciclística gana L’Étape Costa Rica by Tour de France

Los participantes de L’Étape Costa Rica by Tour de France, sufrieron por el duro recorrido de la prueba. Fotografías: Alonso Tenorio

Con el triunfo del hijo de uno de los ciclistas más emblemáticos de la Vieja Metrópoli, en la modalidad de la Ruta Corta, se llevó a cabo una nueva edición de L’Étape Costa Rica by Tour de France, el evento oficial que brinda la experiencia del mítico Tour de Francia a ciclistas amateurs de todo el mundo.

Desde las 5 a.m., pedalistas de todo el país recorrieron este domingo las carreteras cartaginesas en dos exigentes circuitos.

La Ruta Larga, de 122,76 kilómetros, y la Ruta Corta, de 52,32 kilómetros, ambas con salida y meta en el Mall Paseo Metrópoli, y paso por Pacayas, Santa Cruz, Atirro, Tucurrique, incluyendo la reconocida “vuelta a Orosí”.

Más de un aficionado le puso color a la competencia de L’Étape Costa Rica by Tour de France, al paso por las diferentes comunidades. Fotografías: Alonso Tenorio (La Nación/Fotografías: Alonso Tenorio)

Ambas distancias incluyeron un premio de montaña al final de la subida de Orosí.

En la Ruta Larga, Dylan Jiménez del equpo 7 C Economy se impuso con un tiempo de 3:17:01, seguido por Sebastián Meneses (3:27:29) y Bryan Vargas (3:30:06). En la rama femenina, Gloriana Quesada ganó con 3:47:17, escoltada por Natalia Navarro (3:53:28) y Laura Solano (4:25:16).

“Me vengo recuperando de una lesión, que me impidió estar en la Vuelta a Colombia, por lo que me siento muy contento por una victoria. Agradezco al equipo que me respaldó mucho, así como el apoyo de mi familia y mi novia”, comentó Jiménez, mediante un comunicado de prensa.

Capellades fue una de las comunidades de Cartago, que recibió a la competencia L’Étape Costa Rica by Tour de France. Fotografías: Alonso Tenorio (La Nación/Fotografías: Alonso Tenorio)

Por su parte, la Ruta Corta tuvo como vencedor absoluto a Federico Ramírez, hijo del excampeón de la Vuelta, Federico “Lico” Ramírez Méndez, quien paró el cronómetro en 1:09:41.

El brumoso fue seguido de Valentino Aguilar (1:12:58) y Bernardo Leandro (1:16:41). En la rama femenina, Paula Solano se llevó el triunfo con 1:21:27, acompañada en el podio por Raquel Solís (1:22:55) y Andrea Chavarría (1:25:25).

“Fue un recorrido bastante exigente y me fue bastante bien. Desde la salida pusimos un paso constante y logramos la victoria. Salimos en la madrugada y nos favoreció el clima y la travesía que ya conocemos.

Los sectores de la carretera en mal estado fueron marcados, de una forma muy original, por la organización de L’Étape Costa Rica by Tour de France. Fotografías: Alonso Tenorio (La Nación/Fotografías: Alonso Tenorio)

En la clasificación de montaña, los mejores escaladores de la jornada fueron Federico Ramírez y Raquel Solís en la Ruta Corta, mientras que en la distancia larga destacaron Dylan Jiménez y Shirley Fu Mora, quienes demostraron fuerza y resistencia en los tramos más exigentes del recorrido.

Bajo la organización de Grupo Publicitario, el país volvió a colocarse en el mapa internacional de esta prestigiosa franquicia, compartiendo cartel con sedes como China, México, Brasil, Australia y Tailandia.