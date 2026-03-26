Hernán Medford presenta una alineación con muchos cambios para enfrentar a Liberia

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, debió resolver un verdadero rompecabezas para definir la alineación con que esta noche enfrentará a Liberia.

Con 12 bajas en el plantel, los morados se miden a los pamperos a las 8 p.m. en la semifinal del Torneo de Copa.

Además, tanto morados como aurinegros deben completar 360 minutos por juego con futbolistas nacidos en 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009. Si no los cumplen, pierden los tres puntos.

Hernán presenta un equipo lleno de cambios que sale con: Minor Álvarez, Julián González, Thiago Cordero, Alberth Barahona, Pablo Arboine, Matías Elizondo, Kenneth González, Rachid Chirino, Marvin Loría, Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair.

1️⃣1️⃣ El once del Monstruo para enfrentar la Semi del Torneo de Copa contra el Municipal Liberia 💜 pic.twitter.com/RP7mG1wJgK — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) March 26, 2026

Por llamados a la Selección, Medford no cuenta con Abraham Madriz, Jorkaeff Azofeifa, Gerald Taylor y Jefferson Brenes, así como con Bancy Hernández y Luis Javier Paradela, convocados a Nicaragua y Cuba, respectivamente.

Por si fuera poco, dos de los muchachos sub-20 fueron convocados al conjunto nacional. También, Fidel Escobar y Sebastián Acuña están lesionados y, por decisión técnica, el “Pelícano” no tomó en cuenta a Kendall Waston y a Mariano Torres.

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