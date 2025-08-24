Hernán Medford presenta un par de sorpresas en la alineación del Herediano ante San Carlos

Luis Ronaldo Araya será titular ante San Carlos, por la quita fecha del Torneo Apertura 2025. (Facebook )

El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford Bryan, no se guardó nada para enfrentar a San Carlos en la quinta jornada del Torneo Apertura 2025, que se jugará este domingo 24 de agosto a partir de las 6 p. m., en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada, San Carlos.

La gran novedad en el conjunto florense es la inclusión del lateral derecho José David Corrales Araya, quien, con apenas 19 años, será de la partida en esa posición. Además, el volante Luis Ronaldo Araya tendrá su primera titularidad bajo la dirección de Medford.

Los rojiamarillos vienen de perder 2-0 en la Copa Centroamericana ante el Sporting San Miguelito de Panamá, por lo que necesitan con urgencia una victoria para reivindicarse frente a su afición, antes de medirse el próximo jueves 28 de agosto al Municipal de Guatemala, en un duelo decisivo del torneo de clubes del istmo.

La alineación que enviará Medford al campo del Carlos Ugalde será con: Anthony Walker; Getsel Montes, Yurgüin Román, Darril Araya, José David Corrales; Aarón Murillo, Axel Amador, Luis Ronaldo Araya, Elías Aguilar, Joshua Navarro y Marcel Hernández.