Hernán Medford presenta la alineación de Saprissa y regresan dos de las grandes figuras

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, definió la formación que usará esta tarde en el partido contra Liberia.

Los morados reciben a los aurinegros en un duelo que arranca a las 4 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa. Ambos clubes definen el pase a la final del Torneo de Copa.

Respecto a la formación que usó en el encuentro pasado, Medford hizo algunas variantes y las más llamativas son el regreso de Kendall Waston y Mariano Torres.

Saprissa alinea con: Isaac Alfaro, Julián González, Thiago Cordero, Alberth Barahona, Kendall Waston, Matías Elizondo, Ricardo Blanco, Mariano Torres, David Guzmán, Gerson Torres y Orlando Sinclair.

1️⃣1️⃣ Así jugaremos la semi de vuelta de copa 💜



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El compromiso entre morados y pamperos define el pase a la final del Torneo de Copa; el ganador se enfrentará el 15 de abril a Sporting, que en la otra semifinal dejó en el camino a Puntarenas. Los albinegros se impusieron en los lanzamientos desde el punto de penal.

Saprissa y Liberia están empatados 1-1; en caso de que la paridad no se rompa en el encuentro de esta tarde, el vencedor se resolverá con disparos desde el manchón blanco.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, regresa a la formación estelar. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

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