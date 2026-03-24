Hernán Medford cree que pudo jugar en el Real Madrid

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, sorprendió con sus declaraciones a Paulo César Wanchope.

Invitado al programa que tiene el exjugador y estratega en su canal de YouTube, OneChope, “El Pelícano” resaltó que siempre creyó en sí mismo.

Pero hubo una declaración de Hernán que sin duda dará mucho que hablar.

“Una de las cosas que yo me recrimino es que, si hubiera entrenado más, tal vez hubiera jugado en el Real Madrid. Y lo digo: yo tenía capacidad, si hubiera entrenado más. Lo que pasa es que era muy vagabundo para entrenar. Que no escuchen esto los jóvenes. Si hubiera entrenado más, hubiera llegado más lejos”, contó Medford.

Hernán añadió que él se la creía, confiaba en su capacidad y eso lo hizo hacer carrera en el exterior, indicó que en el país solo estuvo cuatro años y que entre 12 y 13 años militó en clubes de México y Europa.

“Vi que tenía condiciones. Yo no pasé por la juvenil; de la infantil salté a la mayor y, con 18 años, era goleador de la Selección Mayor, cuando estaba (Gustavo) De Simone. Luego pasé toda la etapa de la eliminatoria del 90, me sacaron, me llevaron a la selección y pasé esas cosas por ser joven. Era una selección de una edad media para arriba”, expresó el técnico de Saprissa.

Hernán comentó que el Mundial de Italia 90 fue uno de los momentos más lindos que vivió en el fútbol. Dijo que iba como titular, pero terminé siendo banca, porque Bora (Milutinovic) vio otra cosa.

“Yo nunca le reclamé nada. Yo metí el gol contra Suecia y me dije: ‘Ahora juego contra Checoslovaquia’, y no me puso; me dejó en la banca”.

Aceptó que había cosas que no le agradaban: “Las pretemporadas y los martes no me gustaban. Jugábamos domingo, lunes descansábamos y martes era la preparación física en la montaña, que era brava. Entonces, a veces Hernán tenía un tobillo golpeado y les decía: ‘Tranquilos, que el domingo yo les gano el partido’”.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que en su época de futbolista era vago para entrenar y eso le impidió llegar más lejos en Europa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Medford destacó que el fútbol le dio cosas muy bonitas, “como haber jugado tantos años afuera y retirarme en el país. Esos 17 años de carrera futbolística fueron muy exitosos y, a nivel de selección, muy bonitos. Tenía una mentalidad clarita. Otra de las cosas era el respeto a los jugadores mayores. Cuando llegué a la selección y a Saprissa, no andaba con los jovencitos, andaba con los mayores”.

Advierte que “los jóvenes conmigo sufren, porque sufrir me hizo llegar a cosas buenas. Sufrí con los mayores, pero me ayudaron. Gracias a los consejos, hice cosas buenas”.

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