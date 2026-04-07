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Herediano dio una nueva actualización del trabajador accidentado en el estadio Rosabal Cordero

El Club Sport Herediano dio nueva información sobre el trabajador accidentado en el estadio Eladio Rosabal Cordero

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Por Juan Diego Villarreal
Estadio Eladio Rosabal Cordero Avances en la obra 25 de setiembre del 2025 Cortesía: Herediano
Se espera que el estadio Eladio Rosabal Cordero pueda ser utilizado por el Club Sport Herediano, para el arranque del Torneo Apertura 2026, en agosto. (La Nación/Cortesía: Herediano)







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Estadio Eladio Rosabal CorderoTrabajador de la obra accidentadoClub Sport Herediano
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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