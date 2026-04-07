Herediano dio una nueva actualización del trabajador accidentado en el estadio Rosabal Cordero

Se espera que el estadio Eladio Rosabal Cordero pueda ser utilizado por el Club Sport Herediano, para el arranque del Torneo Apertura 2026, en agosto.

El Club Sport Herediano, mediante un comunicado de prensa, dio a conocer este martes un nuevo parte médico sobre la evolución del trabajador que se accidentó el lunes mientras laboraba en la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

Dicho obrero fue prensado por una viga metálica, mientras era manipulada por una grúa durante las labores en el inmueble.

“El Club Sport Herediano desea informar que el trabajador afectado por la situación ocurrida el pasado lunes 6 de abril, en el marco de las labores finales de construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, evoluciona de forma positiva y se encuentra recuperándose satisfactoriamente”, se indicó en el boletín.

Asimismo, se informó que: “Se nos ha indicado que en las próximas horas será trasladado al Hospital del Trauma, donde continuará su proceso de atención y recuperación bajo supervisión médica especializada”.

En la misiva enviada a los diferentes medios de prensa, el club reiteró su compromiso con el bienestar del trabajador.

“En el Club Sport Herediano nos mantenemos en comunicación permanente con nuestro colaborador y con su familia; reiteramos que lo más importante para nuestra institución es el bienestar, la salud y la adecuada recuperación de nuestros colaboradores”.

Finalmente, en el comunicado de prensa se añadió: “Expresamos nuestro deseo de que su evolución continúe siendo favorable y que pueda recuperarse de la mejor manera posible”.