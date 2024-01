Herediano aún no renuncia a Johan Venegas

El gerente deportivo del Herediano, Robert Garbanzo, afirmó tras la victoria del Team 0-1 ante el Municipal Grecia, que no renuncian a la posibilidad de contar con el delantero de Alajuelense, Johan Venegas, para el Torneo de Clausura 2024.

Aunque la dirigencia manuda aseguró que el delantero no tiene ningún inconveniente con el club erizo y que aún le queda contrato con la institución, el gerente deportivo no se da por vencido y sueña con contar con el artillero para este mismo torneo.

“Vamos a esperar hasta el 31 de enero. Uno nunca sabe lo que pueda pasar. Como lo dije la semana pasada, (Johan) Venegas es un gran jugador y a qué equipo no le gustaría tenerlo. Vamos a ver qué sucede en los próximos días”, comentó Garbanzo.

De acuerdo con Garbanzo, la salida del delantero mexicano José de Jesús Godínez no dejó con carencias en la delantera al cuadro rojiamarillo, pues cuentan con figuras como Francisco Rodríguez, Yendrick Ruiz, Arturo Campos y el mexicano Adrián Garza. No obstante, Garbanzo insistió en la importancia de reforzar el equipo con la experiencia de Johan Venegas.

“Siempre es importante hacernos más fuertes. Y si tuviéramos un delantero como él (Johan Venegas), la verdad sería bueno. Además, está el caso de Adrián Garza, que esperamos ya esta semana tenga solucionada su situación para poder integrarse de lleno al plantel”, enfatizó Garbanzo.

Johan Venegas la semana anterior borró de su cuenta de Instagram sus fotografías con Alajuelense, por lo que el gerente del Team comentó que el exmundialista no estaba conforme en el plantel, pero que no negociaría con el futbolista hasta que ya no forme parte de la Liga.

El gerente también confirmó el interés por el costarricense-hondureño Joshua Canales, del Celaya de la Liga Expansión de México, buscando concretar su incorporación antes del cierre del mercado de transferencias.

Para Garbanzo, las próximas dos semanas son cruciales para el plantel, no solo para completar la plantilla, sino también para recuperar jugadores claves que están lesionados como Allan Cruz, Yeltsin Tejeda y Keyner Brown, así como consolidar las nuevas adquisiciones, como el hondureño Getsel Montes, el azteca Adrián Garza, y el tico hondureño Joshua Canales, y el entrenador Héctor Pitty Altamirano.

“Estos días serán muy importantes. Me parece que este equipo es más maduro al tener ocho meses de trabajo. Las situaciones que hemos pasado nos hicieron más fuertes y ahora tenemos casi dos semanas para trabajar y corregir algunos errores que hemos venido cometiendo. Además, en defensa estamos más sólidos, en relación a otros momentos donde se tambaleaba el equipo”, afirmó Garbanzo.

Según el gerente deportivo, el plantel ha aprendido a enfrentar situaciones difíciles y mantener la calma en momentos cruciales de los partidos, lo que se refleja en el buen rendimiento del equipo en el actual certamen, con una sola derrota y apenas dos goles en contra, generando confianza para afrontar el torneo.