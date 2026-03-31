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Haxzel Quirós levanta la autocrítica tras el naufragio de Costa Rica ante Irán

Tras la estrepitosa caída de 5-0 ante Irán, el lateral de Costa Rica Haxzel Quirós habló de desatenciones y el ‘difícil marcador’

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Por Steven Torres
Haxzell Quirós entró de cambio en el segundo tiempo de Costa Rica ante Irán. Aquí, en la última edición de la Copa América. (OMAR VEGA/Getty Images via AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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