Haxzel Quirós levanta la autocrítica tras el naufragio de Costa Rica ante Irán

Haxzell Quirós entró de cambio en el segundo tiempo de Costa Rica ante Irán. Aquí, en la última edición de la Copa América.

En el segundo encuentro bajo la dirección de Fernando “Bocha” Batista, la Selección de Costa Rica sufrió una dura derrota tras caer goleada 5-0 ante el combinado de Irán, durante el fogueo disputado en Turquía que deja muchas dudas.

Al terminar el encuentro, el lateral Haxzel Quirós conversó con Mauricio Quesada, enviado de Radio Columbia. “Fue un partido muy difícil; tuvimos varias desatenciones y nos costaron todo el partido. Un marcador difícil, pero somos conscientes de eso.

“Creo que el equipo hoy sale dolido, molesto, pero tenemos que levantar la cabeza y seguir trabajando, está empezando un proceso, duele que empiece así, pero hay que ser autocríticos y seguir trabajando para lo que se viene”, agregó.

Posteriormente, se le consultó si Costa Rica se encuentra lejos del nivel de Irán, que está clasificado al Mundial.

“Si bien es cierto estamos empezando un proceso hay mucho jugador que tal vez tiene su segundo o tercer partido en la selección mayor y otros tampoco tenemos tanto recorrido; en mi caso tengo pocos partidos, pero ya hay que asumir responsabilidades, es culpa de nosotros.

“El entrenador fue muy específico en lo que quería para el día de hoy, los errores que cometimos puntualmente dentro de la cancha fueron los que nos pasaron factura”, dijo Quirós.

Por último, añadió. “Fueron varias desatenciones, acaba de empezar un proceso y estamos por agarrar la idea que el profe quiere, yo creo que ha sido muy buena la semana de trabajo, tristemente hoy el primer tiempo nos cuesta muchas desatenciones y nos meten cuatro goles, dos penales, muy difícil de revertir ese marcador”.

Con este partido, la escuadra Tricolor cierra los dos fogueos en Turquía con un empate ante Jordania y la derrota abultada contra Irán.