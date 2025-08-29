Hasta San Marino tuvo algo que decir tras el último tropiezo del Saprissa: vea los memes

Saprissa quedó eliminado en la Copa Centroamericana y nadie quedó indiferente. Ni siquiera una de las cuentas parodia más seguidas desde muchos países de Latinoamérica, entre ellos Costa Rica: San Marino Fútbol.

Este perfil se hace pasar por aficionados a San Marino, uno de los países más pequeños del mundo, enclavado en medio de Italia. Su selección ocupa los últimos lugares del ranking de la FIFA, pues como es fácil suponer pierde y pierde sin parar.

Mientras lamentan las habituales derrotas de “su equipo”, los sanmarinenses también se dedican a chotear a equipos y selecciones de otras partes del orbe. Así, en una misma semana pueden burlarse del Manchester United por perder un duelo de copa contra un rival de cuarta división, o mofarse de algunos resultados de la Copa Libertadores en América... o volver la mirada hacia los torneos de Centroamérica.

San Marino tomó nota de la eliminación de Saprissa en casa y decidió unirse a los comentarios.

Por supuesto que el asunto no terminó ahí y los aficionados también se divirtieron de otras formas en las redes sociales.

Otras personas también recordaron que el Cartaginés sí sacó la cara por el fútbol costarricense en el mismo grupo de la Copa.

Y claro está, el Chavo del Ocho y sus personajes suelen estar presentes en este tipo de bromas.