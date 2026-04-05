Puro Deporte

Harrick Mc Lean le grita al mundo la primicia que lo tiene como loco

Harrick Mc Lean afirma que el sábado 4 de abril de 2026 le cambió la vida por completo

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Por Fanny Tayver Marín
Harrick Mc Lean afirma que el Sábado Santo de 2026 resultó inolvidable para toda su familia.
Harrick Mc Lean afirma que el Sábado Santo de 2026 resultó inolvidable para toda su familia. (Facebook Harrick Mc Lean/Facebook Harrick Mc Lean)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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