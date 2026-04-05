Harrick Mc Lean le grita al mundo la primicia que lo tiene como loco

Harrick Mc Lean afirma que el Sábado Santo de 2026 resultó inolvidable para toda su familia.

Harrick Mc Lean esta vez no necesitaba abrir el micrófono para dar a conocer una noticia, sino que lo hizo a través de su cuenta de Facebook.

Con pocas palabras, pero en un mensaje cargado de amor y mucha ternura, el narrador y periodista de Radio Monumental anunció que acaba de convertirse en abuelo.

“Gracias Dios por la inmensa felicidad de ser abuelo por primera vez, llegó a este mundo el 4 de abril de 2026 Jason Andrés Mc Lean Arguedas. Toda la honra y la gloria sea para Dios”, escribió Harrick Mc Lean en su cuenta de Facebook.

En el mismo mensaje, dedicó unas palabras a su hijo, el también periodista Harrick Mc Lean, y a la nueva mamá.

“Sus afortunados padres Harrick Mc Lean Morales y Fiorela Arguedas que tengan la sapiencia para guiarlo, sino acá estamos nosotros para ayudarles. Sábado Santo un día inolvidable en nuestra vidas”, agregó el hombre que se estrena como abuelito, y que, evidentemente, está como loco.