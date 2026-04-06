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Gustavo López no se guarda nada en Teletica Radio: ‘Fue una cosa pavorosa’

Gustavo López habló claro y directo al referirse a Liga Deportiva Alajuelense en ‘Teletica Deportes Radio’

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Por Fanny Tayver Marín
Gustavo López y Luis Enrique Bolaños fueron dos de los periodistas que hablaron este lunes sobre Liga Deportiva Alajuelense en Teletica Deportes Radio.
Gustavo López y Luis Enrique Bolaños fueron dos de los periodistas que hablaron este lunes sobre Liga Deportiva Alajuelense en Teletica Deportes Radio. (Captura de video Teletica Deportes Radio/Captura de video Teletica Deportes Radio)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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