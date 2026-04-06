Gustavo López no se guarda nada en Teletica Radio: ‘Fue una cosa pavorosa’

Gustavo López y Luis Enrique Bolaños fueron dos de los periodistas que hablaron este lunes sobre Liga Deportiva Alajuelense en Teletica Deportes Radio.

El periodista Gustavo López estuvo en cabina junto a sus colegas Andrés González, Ricardo Cordero y Adrián García, en Teletica Deportes Radio y al hablar del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe, que terminó 1-1, no se guardó nada.

“Mi amigo manudo, usted llega hoy al brete y está aquel morado que llega con aquella camisa que dice Colgate, de esas camisas viejas y le dice: ‘Papito, ¿cómo le fue en Domingo de Resurrección? ¿O sigue dormido usted?”, mencionó Gustavo López, a modo de broma.

Pero también en son de realidad, porque es algo que probablemente sí pasó en diferentes lugares este lunes, luego de Semana Santa.

Luego se refirió a lo que fue esa exhibición de la Liga, en la que al principio parecía que el equipo de Óscar Ramírez podía resolver el partido desde la primera parte, pero su incapacidad frente al marco le pasó factura, acarreándole problemas.

“Lo de la Liga ayer (domingo) fue una cosa pavorosa, horrible. No podés empatar con Guadalupe en el Morera Soto (...). No podés... Lo de la Liga fue horroroso”, añadió Gustavo López.

Apuntó que Cartaginés con Amarini Villatoro está haciendo las cosas bien y que ganó el partido que tenía que ganar ante Sporting; mientras que Herediano tiene a Marcel Hernández y Saprissa cuenta con Mariano Torres.

Más adelante, cuando ya se había incoporado Luis Enrique Bolaños a la cabina, Gustavo López también emitió un criterio sobre lo que fue el regreso de Alejandro Bran tras el escándalo de indisciplina.

“Para dejar claro mi punto, yo no lo sentencio, es un gran futbolista, pero ahorita, probablemente no sea sano para un equipo como Liga Deportiva Alajuelense en este momento, porque el mensaje es muy malo.

”Lamentablemente, él comete un error, que ojalá se ponga en pie, pero para el resto del grupo él genera elementos distractores muy fuertes. Además, no es la primera vez que en los últimos meses pasa algo en Liga Deportiva Alajuelense”, manifestó Gustavo López.

Añadió que estaba hablando de eso porque para él eso sí influye en el fútbol de un equipo y en el camerino.

No es bueno para el camerino que Alejandro Bran estuviera solo un partido castigado pic.twitter.com/GlZj03MCjx — TD Más (@tdmascrc) April 6, 2026

“Hay mucha complacencia alrededor de todo este tema y yo creo que todo eso se pasa al rectángulo de juego, porque vos ves. De lo físico, ya hubo tres meses para regenerar eso. De lo táctico no deberíamos de hablar, porque Óscar Ramírez es tácticamente bueno, pero los jugadores están muy desconcentrados”, apuntó el periodista.

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