Puro Deporte

Gustavo López causa revuelo en Teletica Deportes: ‘Quiero darle un beso a Óscar Ramírez’

El periodista afirmó que desde la época de jugador del Macho, siempre lo ha admirado

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Por Milton Montenegro y Fanny Tayver Marín

Gustavo López, periodista de Teletica, dejó a más de uno con la boca abierta al hacer una revelación en Teletica Deportes Radio.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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