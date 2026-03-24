Gustavo López causa revuelo en Teletica Deportes: ‘Quiero darle un beso a Óscar Ramírez’

Gustavo López, periodista de Teletica, dejó a más de uno con la boca abierta al hacer una revelación en Teletica Deportes Radio.

“Tavo”, como se le conoce a López, aseguró que quiere darle un beso a Óscar “Machillo” Ramírez, técnico de Alajuelense.

“Yo a Óscar Ramírez le tengo mucho aprecio, siempre lo he apreciado, por eso cuando lo vea le voy a dar un abrazo y, si se puede, le doy un beso”, dijo Gustavo López.

Gustavo y sus compañeros en Teletica Radio empezaron a hablar de Óscar porque recordaron lo que sucedió el sábado pasado en la conferencia de prensa del “Macho”, luego del partido que su equipo perdió contra Herediano.

Ese día se dio un momento bastante simpático, que puede leer aquí, cuando Óscar Ramírez recibió una consulta de Adrián García, periodista de Teletica Radio.

“Usted es al que Gustavo (López) le quería dar un beso... (risas en la sala de prensa)... Es que el otro día me quedé viendo eso... pero bueno, perdón”, expresó Óscar ante la pregunta de Adrián.

Gustavo "Tavo" López Cárcamo quiere sumar a Óscar Ramírez en su lista de hombres a quienes les ha dado un beso. (Cortesía )

A finales de enero, el periodista Gustavo López festejó con otros compañeros su cumpleaños. En la reunión estaba Adrián.

En un momento de la actividad, García se levantó de su silla y se puso al frente de Gustavo para darle un beso y, cuando el cumpleañero se iba a sentar, sus lentes se enredaron en un chorreador de café que tenía una taza, y el café le cayó en los pantalones.

Durante el programa de esta mañana, Gustavo, quien es hondureño de nacimiento, recordó que cuando llegó al país siempre admiró a Óscar Ramírez.

“Yo a Óscar lo admiré como jugador, como asistente, lo admiro como técnico y lo respeto. Lo admiro mucho como persona”, indicó Gustavo López, al tiempo que Christian Sandoval añadió que el timonel es totalmente auténtico y, como futbolista, fue un “pedazo de jugador”.