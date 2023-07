Guía TV: Yokasta Valle se baja del cuadrilátero para ayudar a los jóvenes boxeadores

Sin duda, Yokasta Valle es una mujer multifacética al ser campeona mundial, empresaria, estudiante y ahora promotora de boxeo.

Este martes 11 de julio, Yokasta se bajará del cuadrilátero y dejará sus guantes en el camerino para estar al frente de la organización de Yoka Sports & Boxing Promotions, que tendrá su segunda velada con pugilistas profesionales de cinco nacionalidades diferentes, donde se disputarán siete combates.

El evento boxístico se llevará a cabo en el Gimnasio BN Arena de la Ciudad Deportiva de Hatillo, a partir de las 7 p. m. Será completamente gratis para el público y se estarán rifando entre los asistentes un PlayStation 5 y tres perfumes cortesía de Perfumania.

“Es mi segunda pelea como promotora. Me siento muy feliz de ayudar a los muchachos, a mi hermana Naomy (Valle) para que no les cueste tanto como a mí. ¿Qué mayor satisfacción que poder colaborar con los chicos? Más que el deporte, es la solución para los jóvenes, y hay mucho talento en Costa Rica”, manifestó Valle.

La actual campeona mundial indicó que esto es muy diferente a lo que ella está acostumbrada, pero es un reto que afronta con mucha dedicación. Las peleas se transmitirán por TD+ y la aplicación BLK Premium.

“Me parece que lo que falta en el país son promotores que ayuden a organizar más peleas, para llevar a los jóvenes hasta la élite del boxeo y tener campeones mundiales. Ese trabajo lo ha hecho muy bien mi promotor, Mario Vega, y sin duda he aprendido mucho de él”, aseguró Valle.

Las peleas que se disputarán son: en las 118 libras, Justin Sotelo (Costa Rica) vs. Iván Palacios (Nicaragua); en las 154 libras, Efrén Ureña (Costa Rica) vs. Jonathan Solís (Costa Rica); en las 135 libras, Yair Marmolejo (México) vs. Celso Ocampo (Nicaragua); en las 140 libras, Jesús Zazueta (México) vs. Jordan Escobar (Nicaragua); en las 105 libras, Naomy Valle (Costa Rica) vs. María Maldonado (Nicaragua); en las 147 libras, Iván Redkach (Ucrania) vs. Elvin Pérez (Nicaragua), y la pelea principal será en las 135 libras, Alan García (EE.UU) vs. René de León (Guatemala).

En otros deportes, este martes a las 6 p. m., será el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas, donde los mejores peloteros de la temporada tienen su gran día.

Además, continúa la segunda semana del Tour de Francia con la participación del costarricense Andrey Amador y se disputarán los cuartos de final y semifinales del torneo de tenis de Wimbledon.

También se jugarán las semifinales de la Copa Oro entre Estados Unidos vs. Panamá y Jamaica vs. México.

Martes

6 a. m. Tour de Francia (Ciclismo), etapa 10), por ESPN 3.

6 a. m. Torneo de Wimbledon (Cuartos de final), por ESPN.

6:30 a. m. Torneo de Wimbledon (Cuartos de final), por ESPN 2.

2 p. m. Fortaleza vs. Athletico Paranaense (Brasileirão), por ESPN.

6 p. m. Juego de las Estrellas (Grandes Ligas), por ESPN.

7 p. m. Velada de Boxeo Yoka Promotions por TD+

Miércoles

6 a. m. Tour de Francia (Ciclismo, etapa 11), por ESPN 3.

6 a. m. Torneo de Wimbledon (Cuartos de final), por ESPN.

6:30 a. m. Torneo de Wimbledon (Cuartos de final), por ESPN 2.

4 p. m. Toronto Raptors vs. Detroit Pistons (NBA, Summer League), por ESPN 3.

5:10 p. m. Estados Unidos vs. Panamá (Copa Oro, semifinal), por ESPN.

6 p. m. New York Knicks vs. Orlando Magic (NBA, Summer League), por ESPN 3.

8:10 p. m. Jamaica vs. México (Copa Oro, semifinal), por ESPN.

Jueves

5:30 a. m. Genesis Scottish Open (Golf primera ronda), por ESPN.

6 a. m. Tour de Francia (Ciclismo, etapa 12), por ESPN 3.

6:30 a. m. Torneo de Wimbledon (Semifinales femenino), por ESPN 2.

3:30 p. m. Miami Heat vs. Milwaukee Bucks (NBA, Summer League), por ESPN 3.

5:30 p. m. Houston Rockets vs. Golden State Warriors (NBA, Summer League), por ESPN 3.

7 p. m. Portland Trail Blazers vs. Orlando Magic (NBA, Summer League), por ESPN 3.

Viernes

5:30 a. m. Genesis Scottish Open (Golf segunda ronda), por ESPN.

6 a. m. Tour de Francia (Ciclismo, etapa 13), por ESPN 3.

6:30 a. m. Torneo de Wimbledon (Semifinales masculinas), por ESPN 2.

10:50 a. m. Sevilla vs. Córdoba (Partido amistoso), por ESPN 3.

2 p. m. Everton vs. Stade Nyonnais (Partido amistoso), por ESPN 3.

4 p. m. San Diego Padres vs. Philadelphia Phillies (Grandes Ligas) ESPN 2.

5 p. m. Boston Celtics vs. New York Knicks (NBA, Summer League), por ESPN 3.

7 p. m. Miami Heat vs. Denver Nuggets (NBA, Summer League), por ESPN 3.

9 p. m. Utah Jazz vs. Phoenix Suns (NBA, Summer League), por ESPN 3.