Guía TV: Semifinales de Champions, Torneo de Clausura 2023 y NBA que no se puede perder

Esta semana las emociones estarán a flor de piel para los fiebres del fútbol, cuando se jueguen las semifinales de los torneos de clubes más importantes de Europa, así como las del Torneo de Clausura 2023, en nuestro país

La Champions League tendrá este martes el juego entre el Real Madrid y el Manchester City, mientras el miércoles el Derby della Madonnina entre los italianos Inter y Milán.

Para el jueves se viene los duelos por la Europa League con los imperdibles Juventus vs. Sevilla y Roma vs. Bayer Leverkusen. También la cadena ESPN le llevara el compromiso de la naciente Conference League entre el Fiorentina vs. Basel.

Tampoco debe olvidar que el Clausura 2023 está en su segunda fase y le traerá el duelo entre Cartaginés vs. Alajuelense, este miércoles y Herediano vs. Saprissa este jueves.

Finalmente la NBA tiene sus semifinales de conferencia con compromisos entre Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers, Denver Nuggets vs. Phoenix, Nueva York Knicks vs. Miami Heat y Golden State Warriors vs. Los Ángeles Lakers, por ESPN 2.

Martes

12:30 p. m. Real Madrid vs. Manchester City (Champions League, semifinal), por ESPN 2.

7:30 p. m. Houston Astros vs. Los Ángeles Angelinos (Grandes Ligas), por ESPN 2.

Miércoles

12:30 p. m. AC Milan vs. Inter (Champions League, semifinal), por ESPN 2 y Canal 7.

6:20 p. m. Cruzeiro vs. Fluminense (Brasileirão), por ESPN 3.

7:30 p. m. San Louis Cardenales vs. Chicago Cachorros (Grandes Ligas) por ESPN.

8 p. m. Cartaginés vs. Alajuelense (Clausura 2023, semifinal), por FUTV.

Jueves

11 a. m. San Diego Padres vs. Minnesota Mellizos (Grandes Ligas), por ESPN 3.

12:45 p. m. Juventus vs. Sevilla (Europa League, semifinal), por ESPN 2.

12:45 p. m. Roma vs. Bayer Leverkusen (Europa League, semifinal), por ESPN 4.

12:45 p. m. Fiorentina vs. Basel (Conference Europa League), por ESPN Extra.

3:50 p. m. Botafogo vs. Corinthians (Brasileirão), por ESPN 3.

5:30 p. m. Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers (NBA, semifinal), por ESPN 2.

8 p. m. Denver Nuggets vs. Phoenix Suns (NBA, semifinal), por ESPN 2.

8 p. m. Herediano vs. Saprissa (Clausura 2023, semifinal), por FUTV.

Viernes

12:30 p. m. Lazio vs. Lecce (Serie A), por ESPN 3.

12:30 p. m. Colonia vs. Hertha Berlín (Bundesliga), por Sky 504/546.

12:30 p. m. Mallorca vs. Cádiz (Liga Española), por Vix + y Sky 504/546.

5 p. m. Atlanta Bravos vs. Toronto Blue Azulejos (Grandes Ligas), por ESPN.

5:30 p. m. Nueva York Knicks vs. Miami Heat (NBA, semifinal), por ESPN 2.

8 p. m. Golden State Warriors vs. Los Ángeles Lakers (NBA, semifinal), por ESPN 2.