Guía TV: Clausura 2023 con juegos martes, miércoles, jueves, sábado y domingo

El planeta fútbol continúa dando grandes emociones esta semana, con los torneos de clubes más importantes de Europa y América.

Además el Torneo Clausura 2023 en nuestro país llega a sus fechas 19 y 20 en plena disputa por clasificar a las semifinales y por evitar el descenso.

La Champions entre martes y miércoles conocerá a sus semifinalistas. Manchester City, Milán, Inter y Real Madrid, sacaron la ventaja en el juego de ida, por lo que deberán refrendar su boleto a la ronda que es antesala de la final que se disputará el 10 de junio en Estambul, Turquía.

En Suramérica el balón empezó a rodar en la Copa Libertadores, donde podrá disfrutar de partidos como el Boca Juniors ante el Deportivo Pereira o bien el Palmeiras vs. Cerro Porteño.

Mientras, tanto, en nuestro país, el Clausura 2023 le trae partidos martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, cuando solo faltan solo cuatro fechas para que concluya la primera fase. Los enfrentamientos Grecia vs. Alajuelense, Saprissa vs. Pérez Zeledón y Herediano vs. Cartaginés sin duda acaparan la atención.

Además, ya arrancaron los playoffs de la NBA, el mejor baloncesto del mundo, por lo que en su pantalla tendrá cuatro partidos esta semana con destaque de los Lakers de Los Ángeles y los Celtics de Boston.

Martes

12:30 p. m. Chelsea vs. Real Madrid (Champions League, cuartos), por ESPN.

12:30 p. m. Napoli vs. AC Milan (Champions League, cuartos), por ESPN 2.

4 p. m. Fluminense vs. The Strongest (Copa Libertadores), por ESPN 2.

5:55 p. m. Boca Juniors vs. Deportivo Pereira (Copa Libertadores), por ESPN 2.

6 p. m. Santos vs. Sporting FC (Clausura 2023), por Tigo.

8 p. m. Roswell vs. Puntarenas FC Pelicans (Baloncesto nacional), por Tigo.

8 p. m. Nueva York Mets vs. Los Angeles Dodgers (Grandes Ligas), por ESPN 2.

8 p. m. Los Ángeles Clippers vs. Phoenix Suns (NBA, playoff), por ESPN.

Miércoles

5 a. m. Flecha Valona (Ciclismo), por ESPN 3.

12:30 p. m. Bayern Múnich vs. Manchester City (Champions League, cuartos), por ESPN y Canal 7.

12:30 p. m. Inter vs. Benfica (Champions League, cuartos), por ESPN 2.

2 p. m. Grecia vs. Alajuelense (Clausura 2023), por FUTV.

3;45 p. m. Nacional vs. Independiente de Medellín (Copa Libertadores), por ESPN 2.

5 p. m. Guadalupe vs. San Carlos (Clausura 2023), por Tigo.

5:30 p. m. Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies (NBA, playoffs), por ESPN.

6 p. m. Toronto Azulejos vs. Houston Astros (Grandes Ligas), por ESPN 2.

7:30 p. m. Puntarenas FC vs. Guanacasteca (Clausura 2023), por Tigo.

8 p. m. Saprissa vs. Pérez Zeledón (Clausura 2023), por FUTV.

Jueves

3 a. m. Flecha Valona (Ciclismo), por ESPN 3.

10:30 a. m. Fiorentina vs. Lech Poznan (Conference League, cuartos), por ESPN.

10:30 a. m. AZ Alkmaar vs. Anderlecht (Conference League, cuartos), por ESPN 4.

11:30 a. m. Minnesota Gemelos vs. Boston Medias Rojas (Grandes Ligas), por ESPN 3.

12:45 p. m. Sevilla vs. Manchester United (Europa League, cuartos) por ESPN.

12:45 p. m. Sporting Lisboa vs. Juventus (Europa League, cuartos) por ESPN 2.

12:45 p. m. Roma vs. Feyenoord (Europa League, cuartos) por ESPN 4.

3:45 p. m. Racing Club vs. Aucas (Copa Libertadores), por ESPN 2.

5:55 p. m. Palmeiras vs. Cerro Porteño (Copa Libertadores), por ESPN 2.

8 p. m. Herediano vs. Cartaginés (Clausura 2023), por FUTV.

Viernes

12:30 p. m. Augsburg vs. Stuttgart (Bundesliga), por Sky 504/546.

12:50 p. m. Angers vs. PSG (Ligue 1), por ESPN 2.

1 p. m. Espanyol vs. Cádiz (Liga Española), por Sky 504/546 y Vix+.

4:30 p. m. Chicago White Sox vs. Tampa Bay Rays (Grandes Ligas), por ESPN 3.

5 p. m. Boston Celtics vs. Atlanta Hawks (NBA, playoff), por ESPN 3.

6:50 p. m. Mazatlán FC vs. Rayados de Monterrey (Li.

7:30 p. m. Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves (NBA, playoff), por ESPN 3.