"No me he dado cuenta de que estaba en el posible equipo titular porque no me he fijado a quién le daba el peto el entrenador. Llevo dos semanas entrenando con el grupo y el partido del otro día me sirvió para empezar a competir, pero aún me falta un poco de ritmo para estar a tope" declaró Antonio Guayre, que confesó que jugando por la derecha se siente más a gusto.