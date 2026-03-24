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Griezmann probará la aventura americana en Orlando

Antoine Griezmann terminará esta temporada con el Atlético de Madrid y buscará nuevo rumbo en la MLS

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Por AFP
Antoine Griezmann, aquí en un partido con el Atlético de Madrid, proseguirá su carrera en el Orlando City de la MLS.
Antoine Griezmann, aquí en un partido con el Atlético de Madrid, proseguirá su carrera en el Orlando City de la MLS. (JAVIER SORIANO/AFP)







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