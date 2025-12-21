Golazo de campeonato mundial le devuelve las esperanzas al Saprissa frente a Alajuelense (video)

⏰ 45’+8 Kenay Myrie anota de chilena y empata el encuentro en el Morera Soto. pic.twitter.com/9BuSiiZHSu

Con una extraordinaria chilena en el cierre del primer tiempo, el lateral Kenay Myrie anotó el gol del empate 1-1 para el Deportivo Saprissa, ante Alajuelense, en la final de la segunda fase del Torneo Apertura 2025.

Kenay, tras un remate de Gerson Torres, luego un mal rechazo de la zaga rojinegra, marcó un auténtico golazo. Myrie se elevó en el aire espaldas a marco y remató con pierna izquierda para anotar un soberbio gol, que dejó sin oportunidad al guardameta Bayron Mora, al minuto 45+8, para silenciar el estadio Alejandro Morera Soto.

Saprissa presionó al cuadro rojinegro en el cierre de la primera parte y logró la paridad, luego que los manudos se habían puesto adelante en el marcador con un tanto del mexicano Ronaldo Cisneros.

Al inicio del segundo tiempo, el marcador global se mantiene empatado 3-3. En esta serie no se aplica el criterio de gol de visita.