Futbolista de Alajuelense confirma noticia relevante sobre su futuro

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Fernando Piñar salta al festejar su anotación en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe.

Liga Deportiva Alajuelense no oficializa los movimientos que va ejecutando sobre la marcha en su planilla, principalmente con jugadores a los que se les acaba el contrato a mitad de este año.

Sin embargo, hay dos futbolistas con quienes la Liga ya llegó a un acuerdo y está todo listo: Fernando Piñar y Ronaldo Cisneros prolongaron su vínculo con los rojinegros.

“Ya renové con Liga Deportiva Alajuelense, ya todo está listo gracias a Dios, pero ahora a enfocarnos, dar lo mejor de mí en cancha y demostrar por qué estoy aquí dos años más”, confesó Fernando Piñar en zona mixta, luego del empate 1-1 entre la Liga y Guadalupe en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El lateral derecho afirmó sentirse muy contento en el club y que desde que la institución manuda se fijó en él, tenía muy claro el equipo al que llegaba.

“Tiene una gran afición, es un gran club, que te da todas las herramientas. Aquí he aprendido mucho, me han acuerpado muy bien y ahora Dios quiera que todo me salga de la mejor manera y poder dar lo mejor de mí”, subrayó .

Además, dijo sentirse un jugador muy diferente, con más confianza.

“El profe me ha ayudado muchísimo en la parte individual. Cuando llegué a la Liga me costaban muchas cosas y él me ha ido acuerpando mucho, me ha ido ayudando tanto dentro como fuera de la cancha y es importante estar acá.

”Contento, agradecido con la institución, con don Joseph Joseph que me ha dado mucho apoyo y ahora me toca de mi parte, aportarles a ellos dentro de la cancha, poder ayudar en todo lo que pueda”, comentó Fernando Piñar.

Fue él quien marcó el gol de la Liga ante Guadalupe y manifestó que los laterales son de los que más atacan, porque constantemente tienen que subir en vocación ofensiva.

“Se me dio la anotación a mí, puede ser a mi otro compañero, Rónald Matarrita, pero nada, siempre practicamos definición en los entrenamientos. El profe prepara todo, ya sea defensa, hasta el portero, todos trabajamos definición, es parte de...”, apuntó el futbolista quien ahora tiene contrato hasta mediados de 2028 con Liga Deportiva Alajuelense.

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