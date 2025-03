Wanchope admite que sabía del hashtag ‘#FueraChope’ cuando ni siquiera había asumido

-¿Cómo se sintió como entrenador del Saprissa?

-Muy contento porque el recibimiento fue muy bueno. Es volver a casa, porque en 2015, cuando entré aquí a la institución, todavía hay muy buenos amigos. Esa química siempre ha existido, pero entiendo la exigencia de la afición, que es muy alta

-¿En qué enfocó su trabajo desde el nombramiento?

-Trabajamos mucho la idea, hicimos la introducción de lo que queremos. Hay una ventaja, que es que el equipo está acostumbrado a ganar. Buscamos una mejor estructura y un orden.

-¿Qué piensa de la labor de Ariel Rodríguez?

-Ariel es un gran goleador, a los goleadores no se nos olvida hacer goles. Él tiene mucha calidad. Ahora, la exigencia de la afición siempre es normal. Esto es propio de una institución grande y todos debemos adaptarnos a esto, que es la exigencia que tiene la gente. Hay que generar buen fútbol y opciones para que los delanteros tengan las oportunidades de anotar. Ahora pudimos generar opciones importantes para que nuestros delanteros tuvieran oportunidades.

-Ya logra que el equipo entre a la zona de clasificación...

-Es una lucha constante para estar ahí y asegurar la clasificación, y, si se da la oportunidad, ir por el primer lugar. Vamos poco a poco.

-¿Qué debe mejorar el Saprissa en funcionamiento?

-Debemos tener una circulación de pelota más dinámica y rápida. En la parte defensiva debemos hacerlo mejor, incomodar al rival. Eso es lo que vamos a seguir enfatizando.

-¿Qué piensa usted de que, cuando fue nombrado, no tenía todo el apoyo de la afición morada?

-Yo vacilaba un poco con mi hijo y le decía: “No he entrenado ni el primer partido y ya hay un hashtag: #FueraChope”. Pero es parte de la alta expectativa que hay en este puesto.

-¿Cómo describe a Nicolás Delgadillo y Sabin Merino?

-Sobre los extranjeros, estoy contento con lo que he visto. A Merino no lo he podido ver, pero en el video vi que se muestra bien, hace buenas diagonales. Vamos a trabajar muchísimo. Con Nicolás veo que es muy potente, rápido, es un jugador que va al espacio. Ahora, el trabajo de todos nosotros es poder potenciar lo que son ellos.

-¿Siente mucha competencia entre David Guzmán y Sebastián Acuña?

-Guzmán hizo un muy buen juego, pero no queríamos arriesgarlo. En el banco teníamos un gran jugador como Acuña, entonces no hubo duda para ponerlo. La idea nuestra es que todos compitan internamente y todos puedan llegar y avanzar para afianzar al equipo en las primeras posiciones.

-¿Le gusta un Saprissa de transición más directa?

-La idea es llegar más rápido y ser más verticales cuando se pueda. Que ellos sepan cuándo llegar directo y cuándo no. La historia dice que Saprissa debe llevar la iniciativa, debe combinar en ataque. El sistema que estamos empleando tiene a jugadores de buen pie y a jugadores que atacan espacios. En este tiempo, vamos a ver cómo discernimos cuándo jugar en corto o cuándo en vertical.