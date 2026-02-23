Voz fuerte de Teletica explota contra las dirigencias de Alajuelense y Saprissa

A Cristian Sandoval le recordaron sus tiempos de “chiquillo” con una singular foto

El director de Teletica Radio, Cristian Sandoval, le tiró duro a la dirigencia del fútbol costarricense después de la discusión que se ha dado tras el Saprissa vs. Alajuelense del sábado pasado y las polémicas arbitrales que tuvo el cotejo.

En medio de la conversación en el programa matutino sobre los reclamos arbitrales y las jugadas cuestionadas, Sandoval criticó con fuerza el comportamiento de los encargados de dirigir a los equipos, ya que, para él, solo “pegan el grito” cuando se sienten perjudicados.

“Los mismos dirigentes que hoy se quejan, hace una semana se quedaron callados porque los favoreció el videoarbitraje; pero los que hoy se sienten favorecidos se quedan callados y, hace una semana, pegaban gritos, como Erick Lonis, por ejemplo”, detalló.

El comunicador también ejemplificó su comentario con lo que ha hecho, según él, el equipo erizo.

"Los mismos dirigentes que hoy se quejan hace una semana estaban callados porque los favorecieron"

“O la gente de la Liga: la gente de la Liga reclama lo que pasó el sábado (contra Saprissa) y tiene razón, pero no los escuché diciendo lo mismo cuando han sido favorecidos”, acotó.

“En Pérez Zeledón, don Erick Lonis (del Saprissa) estallaba contra el VAR; ahora dice que no debería ser elemento de cuestionamiento. Nuestra dirigencia también propicia lo que está sucediendo”, agregó.

El duelo entre Saprissa y Alajuelense generó muchas críticas por parte de los rojinegros, porque en el último minuto se dio una jugada en el área rojinegra en la que Anthony Hernández tuvo un contacto con Pablo Arboine; sin embargo, el central Keylor Herrera no vio falta del morado y, en el VAR, Benjamín Pineda coincidió con él.