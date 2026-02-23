Fútbol

Voz fuerte de Teletica explota contra las dirigencias de Alajuelense y Saprissa

Uno de los comunicadores de Teletica hizo pública una fuerte crítica hacia los dirigentes de Saprissa y Alajuelense por el tema del arbitraje

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
A Cristian Sandoval le recordaron sus tiempos de “chiquillo” con una singular foto
A Cristian Sandoval le recordaron sus tiempos de “chiquillo” con una singular foto (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SaprissaAlajuelenseTeletica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.