Fútbol

Vea el zafarrancho en el partido Sub-17 que terminó a golpes en Guápiles

Un partido de la categoría Sub-17 del torneo de Linafa tuvo que suspenderse por enfrentamientos entre jugadores y aficionados

Por Juan Diego Villarreal y Reiner Montero
En golpes y empujones terminó partido Sub 17 en Guápiles







